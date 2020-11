La gala de lliurament es podrà seguir en directe per TAC12 i Ona La Torre aquest divendres

Actualitzada 16/11/2020 a les 13:40

Finalistes

L’Ajuntament de Torredembarra, la Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya i Repsol, amb la col·laboració del Port de Tarragona, han anunciat els finalistes de la nova edició del Premi de Periodisme Mañé i Flaquer. Els guanyadors es donaran a conèixer aquest divendres, 20 de novembre, en una gala presentada per Queco Novell, al Pati del Castell de Torredembarra. Aquesta serà retransmesa per TAC12 i Ona La Torre.En total s'han presentat 185 treball: 28 en la categoria Camp de Tarragona, 61 en la modalitat de Periodisme Turístic, 48 en la de Comunicació Local i 48 en la de Fotoperiodisme Camp de Tarragona.- «La clau que obre tots els panys», de Miquel Bonet, publicat al CatalunyaDiari.Com i al TarragonaDigital.com el 28 d’octubre de 2019.-«Montroig, el patio de recreo de Joan Miró», de Lourdes López, publicat el 9 de juliol de 2020 al web de la Revista Viajes National Geographic.

- «El temple del quilòmetre zero», de Sara Sans, publicat a la revista Fet a Tarragona de juliol-agost 2020.



Premi de Periodisme Turístic

- «El dia que va caure el mur», de Roger Escapa, emès al programa El Suplement de Catalunya Ràdio, el 2 de novembre de 2019.



- «Cómo cruzar los Cárpatos sin verdadera necesidad», d’Ander Izaguirre, publicat al número de primavera 2020 de la Revista Altaïr.



- «Cómo se cuenta una selva – Viaje a la Amazonia ecuatoriana», de Santiago Tejedor, publicat a La Vanguardia el 13 d’agost de 2020.



Premi de Comunicació local

- El monogràfic »Un nou temps» sobre Viure amb el Coronavirus de la revista Fet a Tarragona, maig-juny, núm. 41.



- «La tragèdia té nom de dona», de Carina Filella, publicat el 28 de març de 2020, al setmanari La República.



- «Quan les campanes van deixar de tocar a morts», d’Arnau Martínez, publicat al núm. 92 de la revista NW, a l’abril de 2020.



Fotoperiodisme Camp de Tarragona

- «Explosió», de David Oliete, realitzada el 14 de gener de 2020 i publicada el 15 de gener de 2020 a The New York Times, Le Monde, The Guardian, abc News, The Washington

Post, entre d’altres (via Associated Press).



- «Soledat», d’Alba Rodríguez, realitzada el 22 de maig de 2020. Ha format part de l’exposició Tarragona confinada i ha estat emesa a TV3 i publicada en diversos diaris entre finals de setembre i principi d’octubre de 2020.



- «Pont», de Núria Torres, presa i publicada el 23 d’octubre de 2019 a l’Agència Catalana de Notícies.