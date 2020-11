El xef David Solé publica un llibre sobre espècies per a experimentar a casa

La pandèmia li dona temps per exercitar la seva passió per l’escriptura i ja treballa en la seva primera novel·la i un nou text sobre plantes aromàtiques

Actualitzada 15/11/2020 a les 21:03

David Solé, xef del restaurant tarragoní Barquet, és un apassionat de la cuina i de l’escriptura. El resultat de la conjugació d’aquestes activitats és la publicació de diferents llibres en els quals junta les seves dues vocacions. El darrer que ha publicat és Les espècies. Cuina de les sensacions, però vol fer un nou pas endavant i ja treballa en la que serà la seva primera novel·la. «Necessito crear, m’agrada la ficció i escriure una novel·la era un somni que tenia», va manifestar a aquesta redacció.

La pandèmia està tenint una repercussió molt negativa en sectors com el de la restauració. El Barquet ha optat per oferir menjar per a emportar, activitat a la qual Solé dedica els matins, junt amb el seu germà Fidel, qui cultiva l’art de la pintura. A la tarda no es fa cap mena de servei al restaurant i Solé aprofita les hores que no cuina per deixar volar la seva inquieta i inesgotable imaginació.

El xef tarragoní es refereix al seu darrer traball publicat, Les espècies. Cuina de les sensacions, com a «un receptari amb el qual pretenc que la gent sigui més valenta i incorpori espècies que no coneix o no acostuma a utilitzar quan cuina a casa seva i que se sap tenen propietats curatives». «Quan les coneixes, les espècies et sorprenen», va remarcar.

Solé va explicar que «tots tenim espècies a casa, però només utilitzem aquelles amb les quals estem segurs, com el pebre o la canyella i una mica de clau, però n’hi ha de molt interessants i és d’aquestes de les que parlo en el llibre». En el llibre, el xef aporta receptes «pensades per a gent intrèpida que vol provar coses noves i, per altra banda, incentivar-la perquè cuini propostes diferents».

«Cal perdre la por»

El xef del Barquet va insistir a dir que, en l’àmbit de la gastronomia, «cal perdre la por». És per aquest motiu que les primeres pàgines del llibre conté «una guia organolèptica» on s’expliquen les característiques gustatives de les espècies a les quals fa referència, així com de les seves propietats. «Vull que la gent investigui i experimenti», i la guia «és com una mena d’ajuda», va dir. Solé va recordar que «les espècies són una font medicinal brutal i, de fet, eren la base de la medicina a l’època medieval», va remarcar.

El receptari és el segon llibre que publica Solé aquest any. Primer va ser Cuintes, un acrònim de cuines i de contes, on recull vint-i-un relats relacionats amb el seu àmbit professional. Ja els tenia perfilats de fa temps i ara, «amb l’aturada» per la pandèmia, «treballo en dos més», la novel·la i un altre llibre de cuina, Herbes aromàtiques, que publicarà el 2021 i que s’afegirà a una llarga llista. «De cuina, en tinc una dotzena», va dir el xef, qui també té títols com Amb la mar al cor, Peix, cuina i tradició, Picades. Identitat de la cuina catalana, Tela marinera! o La cuina Chartreuse.

Solé és un apassionat de la gastronomia tarragonina. Un dels seus treballs editorials ha estat un monogràfic basat en un únic producte, El julivert. Com preparar-lo deu vegades, on el xef es pregunta «és possible que una planteta insignificant sigui tan important en la nostra dieta?». La resposta és contundent. «Ens regala molta vitamina A i C, potassi, magnesi, ferro i calci, i és una planta diürètica, purificadora de la sang, que accelera l’eliminació de toxines i estimula la gana».