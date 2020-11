Demà començarà el desmuntatge de l'estació transformadora del carrer Lleida

L’execució s’emmarca en el conjunt d’actuacions de millora de l’entorn de la Plaça Corsini

Actualitzada 16/11/2020 a les 15:51

Demà dimarts 17 de novembre a la tarda començaran els treballs de desmuntatge i retirada de l’antiga estació transformadora ubicada al carrer Lleida amb Plaça Corsini. Les actuacions previstes conviuran amb el Mercadet de Corsini els dimarts i dijous al matí, pel que s’allargaran al voltant d’una setmana.Inicialment estava previst que aquesta caseta transformadora fos retirada en el marc de les obres del Mercat Central. Tanmateix, finalment ha estat l’empresa de Mercats qui ha dut a terme les gestions oportunes amb els veïns de la zona per tal de desmuntar-la i donar compliment així a una llarga reivindicació ciutadana.El president de l’empresa de Mercats, Dídac Nadal, ha assenyalat que «per fi desapareix la caseta. El desmuntatge d'aquesta antiga estació transformadora respon a la voluntat de seguir dignificant l'entorn del Mercat Central. Fins ara no s'havia pogut fer per motius aliens a l'empresa de mercats, però estem molt satisfets de poder donar resposta a una llarga reivindicació veïnal».L’execució d’aquest treballs s’emmarca en el conjunt d’actuacions de millora de l’entorn de la Plaça Corsini que està duent a terme l’empresa de Mercats des de fa temps. Cal recordar que a finals d’octubre es va asfaltar l’accés de l’aparcament del Mercat Central de Tarragona pel carrer Colom.