Desesperació al sector de la restauració de Tarragona: «Morirà el 30% del teixit empresarial»

El sector de la restauració de Tarragona fa un crit d'auxili davant l'allargament de les restriccions a bars i restaurants fins el 23 de novembre. Els empresaris vaticinen que un de cada tres establiments de la demarcació no tornarà a obrir per l'impacte de les mesures adoptades per contenir la pandèmia.La possibilitat d'oferir menjar per emportar no resulta prou rendible per al sector, que reclama la reobertura immediata dels negocis tal com permeten altres comunitats de l'estat espanyol. «Les famílies estan al límit. La Generalitat no ens ha ajudat i no ens ajudarà. Demanem que ens deixin treballar», afirma a l'ACN el president de l'Associació d'Empresaris Hostaleria de Tarragona (AEHT), Francesc Pintado.

La decepció i la desil·lusió predominen entre els restauradors tarragonins, que demanen més «valentia» al Govern. «Els estudis confirmen que els contagis en el nostre sector representen el 2% dels casos. Les famílies ho estan passant molt malament, els hi va el menjar de casa», reivindica Pintado.



Segons el representant dels restauradors, la situació és insostenible i desesperant, i lamenta que no els deixin tornar a aixecar la persiana fins el 23 de novembre. L'hostaleria rebutja que només puguin reobrir les terrasses i que es mantingui el confinament municipal durant els caps de setmana. «Aquesta mesura s'ha pres amb molta falta de sensibilitat perquè no els obliga a tancar però els ofega», opina Pintado.



Per aquesta raó, el president de l'AEHT demana a l'executiu català que deixi «l'orgull i els interessos» i vetlli per l'economia i les empreses tant com ho fa per la salut. Pintado recorda que el sector va haver de tancar tres mesos durant la primera onada de la crisi sanitària i que ara acabarà suportant dos mesos més de dures restriccions. El resultat, avisa, serà el tancament d'un terç dels negocis. «Si a partir del 23 de novembre només poden obrir terrasses, aquest 30% serà directe. És impossible que els restauradors puguin assumir tota la despesa de l'hivern sense que ingressin diners», reflexiona.



En paral·lel, el gremi es queixa que no pot demanar ajudes si fa entregues a domicili, quan aquesta opció, apunta l'AEHT, representa una facturació «residual» i «amb una mica de sort dona per pagar el lloguer». És el cas del restaurant Sol Ric, a la plaça de la Font de Tarragona, que elabora una desena de comandes diàries per emportar. Amb aquest nivell de vendes, poden pagar poc més que els sous dels treballadors, segons el director comercial del grup, Robert Iserte. Inicialment aquest establiment obria cada dia al migdia i al vespre, però actualment ha limitat els sopars als divendres i dissabtes davant la poca demanda que hi ha entre setmana.



La pizzeria Da Nicola ha apostat per adaptar-se a les actuals circumstàncies i ja prepara una carta nova. La seva propietària, Maria Teresa Valldossera, explica que les entregues a domicili els permeten «resistir» i, sobretot, mantenir el contacte amb la clientela per «no perdre l'esperit comercial» que ha preservat durant 35 anys. Malgrat l'experiència acumulada, Valldossera calcula que han perdut un 60% de la facturació anual d'ençà que va començar la pandèmia.



Ambdós restaurants tenen la majoria de la plantilla a l'ERTO però de moment es resisteixen a abaixar la persiana. En el cas de la pizzeria només treballen quatre dels nou treballadors, mentre que els restaurants del grup Sol Ric mantenen actiu un 20% del personal. «El sector penja de mig fil i, com no ens ajudin, el dia 23 els que no tinguin terrassa estaran acabats del tot», opina Valldossera. El propietari de Sol Ric creu que no podran incorporar els treballadors que encara es troben en ERTO. «No s'adonen que estem a l'hivern i que la gent a les terrasses s'hi podrà estar relativament poc», completa. A més, hi ha molta preocupació per la campanya de Nadal. Si la situació no es redreça, els restauradors donen els sopars d'empresa gairebé per perduts.