Jordi Sendra presenta la seva candidatura per Tarragona a les primàries de Junts per Catalunya

Sendra defensa que «cal acabar tota la feina iniciada per portar Catalunya a la independència»

Actualitzada 14/11/2020 a les 17:43

Jordi Sendra (Junts per Catalunya) ha presentat la seva candidatura per Tarragona a les primàries de les eleccions al Parlament de Catalunya que tindran lloc l'any vinent.En un comunicat emès aquest dissabte, el polític exposa: «Vaig tenir l'honor de ser Diputat al Parlament de Catalunya per Tarragona en la legislatura que va fer possible l'1 d'octubre i que va votar la Declaració d'Independència de Catalunya».En referència a la lluita per aconseguir la independència de Catalunya, Sendra afirma que sent «la necessitat i el deure de tornar a formar part d'aquest projecte per fer possible el mandat de l'1 d'octubre» i reivindica el seu compromís «inalterable» amb el President Legítim Carles Puigdemont, els presos polítics i exiliats. El polític fa un crida a la ciutadania partícip del moviment independentista «per guanyar definitivament el futur en llibertat del nostre país».Sendra també té present els danys i la problemàtica que està provocant la pandèmia de la Covid-19: «no podrem fer-ho si alhora no treballem també, i molt, per aquells que avui pateixen les terribles conseqüències econòmiques de la pandèmia», diu i assegura que «estaran sempre en l'horitzó de la nostra gestió solvent».Sendra conclou el seu comunicat amb un missatge d'unió entre els seus seguidors i votants: «fem-ho tots junt per fer-ho possible», ha declarat.