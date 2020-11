Vint-i-cinc multes en una tarde al Parc del Francolí de Tarragona per incomplir mesures anti-covid

La majoria van ser per no dur la mascareta, però també per la formació de grups de més de sis persones

12/11/2020 a les 15:16

La Guàrdia Urbana de Tarragona va dur a terme aquest dimecres diferents actuacions al Parc del Francolí que van culminar amb diverses sancions per infraccions de la normativa per fer front la pandèmia de la covid-19.Només ahir a la tarda ens van multar 16 persones per no dur la mascareta i 9 persones per superar la limitació de reunions de màxim 6 persones. Durant aquesta actuació també es va multar a dues persones per tinença d’estupefaents.Més tard, a les vuit del vespre, la Guàrdia Urbana va tornar al parc després de rebre un avís que hi havia molta gent a la zona de l’skatepark i a la pista de futbol. Davant la presència policial la gent va començar a marxar.Des del mes de juliol i fins l’1 de novembre, la Guàrdia Urbana de Tarragona ha multat 330 persones- 155 per la mascareta, 89 per reunions amb excés de persones, 61 per no respectar l’horari de confinament, 12 per fumar sense mantenir la distància, 8 per incomplir les restriccions de mobilitat i 5 per consumir alcohol a la via pública-.També s’han multat 49 establiments – 19 per no respectar les mesures de seguretat, 14 per estar oberts amb activitat, 12 per no respectar l’horari de tancament, 2 per excés d’aforament i 2 per no oferir la suficient distància entre taules a la terrassa-.