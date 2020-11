Rafael Pintado presenta candidatura per a ser el sotsprefecte de la Sang

La llista que resulti guanyadora del procés electoral convocat per la congregació substituirà l’encapçalada per Josep Ignasi Boada

Actualitzada 12/11/2020 a les 20:24

La Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Tarragona està immersa en el procés per a escollir els membres seglars de la nova junta directiva, que substituirà la que ha estat encapçalada per Josep Ignasi Boada els darrers quatre anys. Quan falten quatre dies pel tancament del període habilitat per a la presentació de candidatures, de moment només s’ha presentat una. Al capdavant està Rafael Pintado, qui és majoral segon de la directiva actual. El pròxim dilluns, dia 16 de novembre, finalitza el termini per presentar candidatures. Els membres de la congregació hauran d’escollir els càrrecs de sotsprefecte, majorals, secretari, sotssecretari i entre sis i dotze vocals.

Un cop conegudes les diferents candidatures, la junta electora procedirà a la seva validació. El següent pas serà la convocatòria d’una junta general extraordinària que definirà el calendari electoral i la data de votació. Si només es presenta una candidatura, la llista que comanda Rafael Pintado serà proclamada.

La Sang celebra aquest any el seu 475è aniversari. La nova junta rebrà el testimoni de la que dirigeix el sotsprefecte Boada, la qual ha aconseguit, recentment, modificar els estatus per facilitar l’accés de la dona a la congregació. El passat mes d’agost l’arquebisbe Joan Planellas va aprovar els nous estatus de la congregació. Els anteriors dataven de l’any 1913 i, per tant, van estar en vigor més d’un segle. Amb aquest motiu, en aquella ocasió la junta va publicar al web de l’entitat «ens felicitem i, a partir d’ara, iniciarem tots els passos per complir i desenvolupar el que el nou articulat ens marca». Boada, va manifestar que la junta estava satisfeta perquè «els nous estatuts són els que vam presentar a la junta general, que van ser aprovats, i que l’arquebisbe Planellas ha signat, seguint el conducte reglamentari».