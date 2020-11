Professors i centres de dansa de Tarragona reclamen que puguin tornar a obrir les escoles

El sector defensa que les escoles de dansa són segures i assenyala que han complert amb totes les mesures de seguretat i sanitàries requerides pel Govern, com ara reduir aforaments i adaptar els horaris dels centres. El col·lectiu també lamenta que els ha servit de ben poc la inversió econòmica que van haver de fer per reobrir en la primera onada de coronavirus. A més, destaquen que fer classes en línia els resulta molt dificultós perquè els alumnes no tenen l'espai suficient per poder ballar des de casa, poden patir lesions i sovint hi ha problemes de connexió.»Hi ha moltes escoles reglades obertes on hi ha molts més alumnes dels que nosaltres tenim. Els nostres alumnes no arriben tots a la mateixa hora i no en tenim 200 com en una escola normal. No entenem la decisió del tancament», ha valorat la presidenta de l'Associació de Professors de Dansa de Tarragona, que aplega uns 25 associats. A més, ha apuntat que si el tancament es prolonga molt més temps, moltes famílies decidiran desapuntar els seus fills dels centres de dansa. «Hi ha moltes escoles que han hagut de tancar, no ho podem permetre», ha dit.En paral·lel, Aguadé ha assegurat que necessiten reobrir immediatament perquè no poden afrontar les despeses de lloguer, aigua, llum o IBI que generen els seus negocis. «No podem fer descomptes, estem limitats, després de tantes despeses i poques ajudes. No podem aguantar més», ha denunciat. Per aquesta raó, enviaran cartes als ajuntaments per demanar ajuda i no descarten noves protestes.En l'acció d'aquest migdia els manifestants s'han assegut al Balcó del Mediterrani mentre es llegia un manifest. El text ha defensat que la dansa és un «bé essencial per a la comunitat» que «proporciona als infants i joves una salut emocional i física», i s'ha criticat que el fet de no poder fer classes presencials posa «en risc el dret a l'educació» dels alumnes. La mobilització ha acabat al crit de la «dansa és segura» i amb les sabates de ballar alçades per mostrar l'enuig del sector.