Oberta la recepció d'obres que optin als Premis Literaris Ciutat de Tarragona 2020-21

La convocatòria estarà oberta fins el 15 de gener

Actualitzada 13/11/2020 a les 11:37

Des d'aquest divendres i fins al 15 de gener de 2021 estarà oberta la recepció d'obres a la una nova edició dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona. En aquesta 31a edició es convocarà, una vegada més, el Premi de novel·la Pin i Soler, el premi-beca de traducció Vidal Alcover i el de narrativa curta, Tinet.

El Premi Pin i Soler està dotat amb 21.000 € i s’hi poden presentar novel·les en català, de tema lliure, amb un mínim de 150 pàgines. L’edició va a càrrec d’Angle editorial. El jurat d’aquesta edició està integrat per: Xavier Aliaga, Lluís Anton Baulenas, Pere Guixà, Marina Porras, Vicenç Villatoro i Joan Chavarria com a secretari.

El Premi Vidal Alcover, que té la característica de premi-beca, està dotat amb 12.000 € i s’hi poden presentar projectes de traducció al català d’obres literàries que, per la seva com­plexitat i importància i per la dedicació que comportin, impliquin la necessitat d’un ajut econòmic per ser duts a terme. L’edició va a càrrec de les edicions de 1984. El jurat d’aquesta edició està integrat per: Montserrat Franquesa, Jordi Jané, Jaume C. Pons Alorda, Joan Casas, Dolors Udina i Rosa Ibarz com a secretària.

Per últim, el Premi Tinet està dotat amb 1.000 € per la diputació de Tarragona i s’hi poden presentar contes en català, de tema lliure, d’entre 3 i 6 pàgines. L’edició de l’obra guanyadora junt a altres 14 textos seleccionats va a càrrec de Cossetània edicions. El jurat d’aquesta edició està integrat per: Teresa Colom, Alba Dalmau, Lurdes Malgrat, Xavier Mas Craviotto, Albert Ventura i Amadeu Roig com a secretari.

Els treballs que optin als premis es poden presentar fins al 15 de gener de 2021, a les 24 h a l’adreça lletres.tgna@tarragona.cat . L’anunci dels guanyadors es farà durant la primavera del 2021.



les bases dels premis poden consultar-se: AQUÍ