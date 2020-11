La tarragonina Ariadna Torres guanya el primer premi al millor Treball Fi de Grau de la Càtedra Eugin-UPF

Ha realitzat una investigació que analitza com prolongar la vida dels òvuls

Actualitzada 13/11/2020 a les 16:09

La Càtedra Eugin-UPF de Reproducció Humana Assistida ha atorgat el primer premi al millor Treball Fi de Grau (TFG) en Biologia Humana de la UPF en els camps de la reproducció assistida, la biologia del desenvolupament o la genètica a l'estudiant tarragonina Ariadna Torres, la recerca de la qual analitza com prolongar la vida dels òvuls. En concret, aborda la manera en què els ovòcits controlen la seva taxa de respiració, la qual cosa pot ajudar a entendre la relació amb la seva viabilitat al llarg dels anys. Torres ha desenvolupat el seu treball al laboratori de Elvan Böke del Centre de Regulació Genòmica (CRG) de Barcelona.El jurat ha decidit concedir també un accèssit a Berta Estévez, que ha analitzat l'herència genètica de la hipertensió pulmonar. Així, l'estudi s'ha centrat en com les reorganitzacions en una regió del cromosoma 2 poden contribuir a modular el risc de sofrir la forma hereditària de la hipertensió pulmonar, una malaltia relativament poc freqüent però molt greu.En total, el jurat ha avaluat nou treballs, presentats tots ells per dones, que aprofundeixen en els camps de la reproducció, la biologia del desenvolupament i la genètica. En aquest sentit, Rafael Fraile, CEO de Eugin España, ha subratllat «la importància de secundar, més si cap en aquests moments, als nous talents i a la ciència amb la finalitat de buscar solucions als reptes que se'ns plantegen en el camp de la biologia humana».Per part seva, Francesc Calafell, codirector de la Càtedra i professor en la UPF, ha destacat «el paper fonamental de la Càtedra Eugin-UPF en la formació dels estudiants, així com en el suport i posicionament dels seus treballs en una aposta clara pel futur de la recerca».