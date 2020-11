La prórroga del tancament deu dies més deixa l'hostaleria en 'estat crític'

Els centres d’estètica ja poden reobrir però la restauració, la cultura i els gimnasos hauran de romandre tancats 10 dies més

Actualitzada 12/11/2020 a les 20:51

El Govern ha decidit allargar 10 dies més el tancament de bars i restaurants, així com de cinemes, teatres i gimnasos. La mesura estarà vigent fins al 23 de novembre. Els centres d’estètica i de massatge sí que podran reobrir amb serveis individuals a partir de dissabte, ja que la nova resolució es publicarà la nit de divendres. A més, el Govern també ha aprovat la limitació a 100 persones als centres de culte. «Necessitem aquests 10 dies», va remarcar ahir el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. La consellera de Salut, Alba Vergés, va explicar que en els pròxims dies es treballarà amb els diferents sectors un pla de desescalada a partir del 23 de novembre, començant pels serveis a l’exterior (incloent les terrasses).

Aquesta decisió ha fet «indignar» i «enfadar» l’hostaleria de Tarragona i ha caigut com un gerro d’aigua freda sobre bars i restaurants de Reus. Ahir dijous al matí diferents col·lectius catalans d’aquest sector van tenir una reunió amb la Generalitat. «Ens vam assabentar per la premsa que estarem deu dies més tancats», van manifestar Francesc Pintado, president de l’Associació d’Empresaris Hostaleria de Tarragona (AEHT), i el president de la secció de Tarragona ciutat, Javier Escribano. «No podem aguantar deu dies, la nostra desesperació és absoluta i ho dic en nom dels professionals i les famílies vinculades al nostre sector de tota la província», va dir Pintado, qui també va mostrar-se «decebut» per la decisió de la Generalitat. «No ens tenen en compte, en absolut, i fins i tot estem desanimats per manifestar-nos», va dir. A més, va lamentar el fet que a partir del 23 de novembre «només puguin obrir les terrasses, hi ha establiments que no en tenen i desconeixem la lletra petita», va apuntar Pintado.

«Ens estan prenent el pèl»

Per la seva banda, Javier Escribano va explicar a aquesta redacció que el Govern «ens va convocar a una reunió telemàtica –celebrada ahir– a les 11 hores, la van retardar mitja hora i abans del migdia ens van comunicar que es mantenia el tancament quan la notícia ja havia estat filtrada a la premsa i la coneixíem». Escribano va afegir que «a les 12.30 hores va connectar amb la reunió el vicepresident Pere Aragonès, qui ens va llegir una nota on deia tot el que ja havia fet públic la premsa». «Va ser una convocatòria per maquillar el fet que no ens escolten». «Ens estan prenent el pèl», va remarcar Escribano.

A Reus la pròrroga va caure com un gerro d’aigua freda. «Al final, arriba un punt que ens estan matant», valora el president de l’Associació d’Empresaris de l’Hostaleria de Reus (AEHR), Xavier Salvat, que lamenta que «estem bastant sorpresos perquè ha quedat demostrat que nosaltres no som culpables i perquè ens esperàvem una mica de marge: havíem demanat obrir al 30%, amb un 50% les terrasses, sense barra i ens comprometíem a controlar que els clients portessin la mascareta entre plat i plat». «No ens queden ni paraules per explicar això», afegeix, i apunta que «ara sí que això és un desastre total». El menjar per emportar i el servei a domicili «no és suficient, no paga ni les despeses», precisa, i expressa que «no tenim cap esperança». Al tancament de l’any, l’AEHR espera a Reus pèrdues d’entre un 60 i un 70% i avisa que «molts negocis es quedaran pel camí i els que continuen assumiran un deute que hauran d’estar pagant els pròxims anys».

El sector se sent criminalitzat i assegura que «som dels que més ens preocupem de mantenir les mesures perquè tenim clar que estem al punt de mira», tot i que «suposo que no deu servir res del que estem fent, o que no s’està veient, però es lluita molt».

«No tenim cap esperança»

Des de la Generalitat «no escolten», apunta Salvat, que diu que «hem intentat que ens donessin marge, perquè hi ha altres àmbits que no han tancat mai i no apliquen ni la meitat de mesures que nosaltres, i pensàvem que entrarien en raó però no». Sobre el recorregut d’aquest estiu, que es va veure truncat quan els casos van créixer a Reus, el president de l’AEHR recorda que «a sobre, venim d’allò» i diu que «tot suma, o millor dit tot resta, i la situació és pitjor». Preguntat sobre l’horitzó que afronten bars i restaurants, apunta que, en aquests moments, «no tenim cap esperança», tot i que confia que l’entrada en dates nadalenques vagi acompanyada d’una reactivació, ni que sigui «molt diferent, perquè no hi haurà sopars d’empresa i el Nadal serà com serà». «S’està jugant amb moltes famílies», precisa, i subratlla que, arribats aquí i pendents del que passi de cara al 2021, entre els negocis «ja hi ha un endeutament fort».

Pel que fa a les mesures, el conseller d’Empresa, Ramon Tremosa, va fer una proposta perquè la restauració pogués reobrir parcialment ja aquest cap de setmana, però el Departament de Salut ja va deixar clar dilluns que era partidari de mantenir les restriccions perquè la situació de les UCI és complexa. Pel que fa a la desescalada a partir del 23 de novembre, Argimon va indicar que aquell dia s’obrirà tota l’activitat a l’aire lliure «siguin quins siguin els resultats dels indicadors», i la resta s’aniran «analitzant una per una» en funció de les dades assistencials. De tota manera, es va mostrar convençut que la situació haurà millorat molt. Els responsables sanitaris preveuen que el pic assistencial se superi aquesta setmana.