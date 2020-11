L'Ajuntament de Tarragona obre el termini d'ajudes pels negocis afectats per la segona onada

L’Ajuntament de Tarragona ha publicat una nova subvenció destinada a aquells negocis afectats per la resolució SLT/2546/2020 del dia 15 d’octubre. Aquesta resolució tenia com a objectiu baixar la incidència de la Covid-19 prohibint l’obertura de diversos establiments com bars, restaurants, cafès, sales d’espectacles, sales de ball i discoteques, instal·lacions esportives, centres de bellesa, casinos, bingos i salons recreatius i de joc. Tots aquests establiments podran tramitar a partir d’avui una nova subvenció que té un pressupost de 500.000 euros. El conseller de Serveis Econòmics i Centrals, Jordi Fortuny ha destacat «que des de l’Ajuntament s’ha volgut donar una resposta ràpida a aquells negocis que s’han tancat a la segona onada de la pandèmia. A més hem simplificat el procés de sol·licitud per tal d’arribar al màxim d’empresaris afectats».

Per aconseguir l’ajuda els negocis han d’estar ubicats a Tarragona i han d’estar inscrits en les categories fiscals que s’adjunten a la convocatòria o que s’hagin vist obligats a tancar a causa del la resolució SLT/2546/2020. Les discoteques, sales de ball, sales de festa amb espectacles podran optar a una ajuda de fins a 2.000 €, els restaurants, cafeteries, bars i bars musicals fins a 500 € i els altres establiments fins a 400 €. Aquestes subvencions seran compatibles amb altres procedents d’altres institucions o entitats públiques o privades sempre que les ajudes no superin les pèrdues.