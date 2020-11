El patinòdrom de l'Anella Mediterrània estarà enllestit el 30 de novembre

Les obres d’adequació ja estan en marxa i els clubs de la ciutat podran utilitzar aquest equipament, que estarà integrat en el velòdrom

No afecta al velòdrom

El nou patinòdrom de Tarragona estarà disponible de cara al pròxim 30 de novembre. De fet, aquesta és la intenció de la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona que, si les autoritats sanitàries ho permeten depenent de l’evolució del coronavirus, posarà aquest equipament a disposició dels clubs tarragonins a finals d’aquest mes.Les obres han començat aquesta mateixa setmana i finalitzaran tan sols tres setmanes d’haver-se iniciat, en el que serà una rehabilitació molt ràpida i que té un cost de 39.860,41 euros. La rehabilitació consisteix a rebaixar el terreny i asfaltar-lo, per tal de donar més funcionalitat a una instal·lació ubicada just a l’entrada de l’Anella Mediterrània de Campclar.La regidora d’Esports de l’Ajuntament de Tarargona, Maria José López, es felicita perquè «després de molts anys de reivindicacions, hem aconseguit fer en un temps rècord un projecte que la gent ens demanava i que enriqueix encara més la ciutat a nivell esportiu».El nou patinòdrom està integrat en el velòdrom de l’Anella i neix amb la intenció d’abastir la gran demanda del sector del patinatge a la ciutat de Tarragona. Molts clubs tarragonins necessitaven un espai on poder practicar amb normalitat i sense perill i aquest desig es convertirà en una realitat en pocs dies. Algunes entitats entrenaven en pàrquings o en places per culpa de la poca disponibilitat d’espais adequats per a la causa. Ara, ja no hi haurà excusa.El ciclisme i el patinatge viuran en simbiosi en aquest velòdrom-patinòdrom que evoluciona des del seu naixement,. La petanca va ser l’esport que s’hi va desenvolupar durant els Jocs Mediterranis de l’any 2018 i, des de llavors, l’espai estava pràcticament sense cap ús.Aquest circuit de sis metres d’amplada «no afecta a la configuració del propi velòdrom», remarca la regidora, la qual es felicita perquè «mentre que ara mateix l’equipament té ús durant dos dies de la setmana, a partir del 30 de novembre estarà viu tots els dies, amb esportistes i tarragonins gaudint-ne a totes hores».López recorda que «el patinòdrom és una reivindicació que els clubs de patinatge tenien des de feia anys». Fins fa uns mesos, «tan sols s’havien realitzat estimacions econòmiques per conèixer la viabilitat del projecte, però l’any passat es va encarregar un projecte, amb un cost inferior als 3.000 euros. Anteriorment, tan sols havien estat especulacions tot el relacionat amb aquest patinòdrom i no ha estat fins a la redacció final d’aquest projecte quan s’ha decidit tirar endavant de forma definitiva les obres d’un equipament més que demandat pels clubs».Durant la redacció de l’esmentat projecte, l’Ajuntament va treballar de forma conjunta amb la Delegació Territorial de Ciclisme de la Federació Catalana de Ciclisme, per tal que el patinòdrom no tingués cap afectació cap al velòdrom.