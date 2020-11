Veïns de Campclar, a punt de complir un any sense subministrament de gas

L’escala 19 del carrer Riu Brugent, a més, va patir un incendi als comptadors i diuen que l’Agència de l’Habitatge encara no els ha arreglat alguns danys

Actualitzada 11/11/2020 a les 21:07

Va ser a principis de desembre del 2019 quan, per culpa d’una suposada manipulació negligent d’una caldera, vuit blocs de pisos de lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) al barri de Campclar, a Tarragona, situats entre els carrers Riu Brugent i Riu Ter, es van quedar sense subministrament de gas. Ara, quan d’aquí a tres setmanes farà un any de l’incident, continuen sense gas. Després de veure que, passats uns dies, no solucionaven el problema, es van haver de buscar la vida i la majoria es van pagar la instal·lació d’una caldera o un calentador. En el cas dels veïns de l’escala 19 del bloc 4 del carrer Riu Brugent a més, un incendi als comptadors també per una manipulació els va deixar sense llum i van haver de marxar de casa durant més d’un mes. Molts d’ells van ser acollits al càmping Trillas.

A aquests dos episodis, cal sumar-hi el mal estat dels edificis del parc d’habitatge de l’AHC al barri de Ponent, que presenten esquerdes i tota mena de danys estructurals a les parets, tant de les façanes com dels patis interiors. «Tots aquests desperfectes hi són pel temps que fa que l’Agència de l’Habitatge no ve a arreglar-los, són construccions de fa més de 40 anys i la veritat és que mai havíem estat tan abandonats com ho estem ara», lamentava Martirio Camacho, presidenta de la comunitat, que denunciava que aquesta deixadesa, a més, comporta brutícia als patis interiors, en els que en moltes ocasions, fins i tot, s’hi han trobat rates.

L’incendi dels comptadors, que sembla que va ser causat perquè els ocupes d’un dels baixos va punxar la llum perquè tenien una plantació de marihuana, va omplir de fum tot l’edifici, les parets del qual, fins i tot les de l’interior dels pisos, van quedar negres. És el cas de Carmen Fuentes, veïna del 1r 4a. Explicava que una sortida de ventilació de l’escala que dona al pati de llums queda justament sota la seva finestra. «Les parets de casa, que les acabava de pintar quan va passar l’incendi, encara estan grises. Les vaig haver de netejar jo i encara espero que vingui algú de l’Agència de l’Habitatge, que són els propietaris, a pintar-ho», lamentava Fuentes, que defensava que «el que va passar no és culpa nostra». Els mateixos veïns van ser també els qui van haver de netejar a fons l’escala, que havia quedat impregnada també del fum.

Fuentes paga 80 euros al mes de lloguer i rep una ajuda mensual de 750 euros, que són els seus únics ingressos. «A casa tinc molts desperfectes, el balcó em cau a trossos, igual que la paret del dormitori, que està tota esquerdada, i no puc fer front als costos que suposa arreglar-ho», explicava. Mostrava també el calentador que va haver de comprar i instal·lar quan es van quedar sense gas, mentre recordava que, els primers dies, havien d’escalfar l’aigua als fogons per poder rentar-se.

La diputada del PSC al Parlament per Tarragona, Rosa Maria Ibarra, sovint ha estat al costat dels veïns de Campclar més afectats. «L’Agència Catalana de l’Habitatge i la Generalitat de Catalunya haurien de liderar la solució a la problemàtica social generada a Campclar», tant per la manca de gas, per l’incendi i pel mal estat en general dels edificis, defensava Ibarra. «Fins ara la Generalitat ha mirat cap a un altre costat, però és imprescindible fer una auditoria dels pisos de l’AHC per saber en quin estat es troben, si estan ocupats o no, etc», afegia. En aquest sentit, Ibarra parlava dels dos tipus d’ocupació. «Hi ha qui ocupa per necessitat i, aquí, el govern se n’ha de fer càrrec i donar alternatives», defensava la diputada, mentre parlava també de l’enfocament de la seguretat per acabar amb les ocupacions traduïdes amb fets delictius, com el tràfic i cultiu de drogues, «que genera, a més, un problema de convivència amb la resta de veïns de l’edifici».



Fins a 129 pisos dels 2.400 de l’AHC, ocupats

Un total de 129 dels 2.400 pisos de lloguer que té l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a la ciutat de Tarragona estan ocupats il·legalment. Segons fonts de l’ens de la Generalitat, tots tenen expedient obert i estan al jutjat, però no hi ha cap desnonament previst perquè estan aturats mentre duri l’estat d’alarma per la covid-19. La majoria d’aquests es concentren al barri de Campclar. Per altra banda, la Coordinadora d’Entitats de Tarragona (CET), calcula que hi ha més de 1.000 pisos ocupats a Tarragona.