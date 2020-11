L'Associació de Veïns de Sant Pere i Sant Pau sortejarà una samarreta de Messi

L’objectiu és recollir aliments i ja s’han rebut dues tones tot i que la iniciativa no està en marxa

Actualitzada 11/11/2020 a les 21:21

L’Associació de Veïns de Sant Pere i Sant Pau s’ha proposat que les famílies vulnerables del barri no tinguin dificultat per accedir a aliments aquest Nadal. Per aconseguir-ho, compta amb la col·laboració de Dídac Gómez, veí del barri i jugador de futbol als Estats Units, que ha aconseguit una samarreta signada per Leo Messi que serà sortejada entre les persones que hi participin en la col·lecta. El president de l’associació, Lluís Trinidad, va mostrar-se pletòric ahir dimecres. «La campanya no ha començat de manera oficial i ja tenim dues tones d’aliments i una de joguines», va dir.

Dídac Gómez va formar-se a les files del Santes Creus i del Club Gimnàstic. La darrera temporada s’ha proclamat campió de la lliga universitària de Massachusetts, on cursa Enginyeria a la universitat privada Eastern Nazarene College. La pròxima setmana es desplaçarà a Barcelona, junt amb Trinidad, per recollir la samarreta que li entregarà Messi per ser sortejada. La trobada serà després de la seva participació en compromisos internacionals amb la selecció d’Argentina.

El president de l’associació va anunciar que també té previst aconseguir un patrocinador per «posar un arbre de Nadal a la plaça de la Sardana», espai on es presentarà la samarreta del jugador del Futbol Club Barcelona aprofitant l’encesa de llums. Trinidad va expressar la seva satisfacció pel fet que «ha corregut la veu i ja estem recollint aliments i, també, joguines».

La campanya de recollida d’aliments encara no té un calendari definit. «La intenció és entregar els aliments abans de Nadal o de Cap d’Any», va dir Trinidad, perquè estarà en funció de la logística que pugui aconseguir l’associació.

Trinidad va destacar la col·laboració de Dídac Gómez. «El conec des que va néixer, va ser pregoner d’honor de les festes del barri i fa poc li vam dedicar un homenatge com a guanyador de la competició dels Estats Units». L’associació ha decidit que siguin els veïns del barri que decideixin les famílies destinatàries dels aliments. A més, aquelles que necessitin aliments poden dirigir-se a l’entitat mitjançant el correu de l’associació. «Respectarem la confidencialitat», va remarcar Trinidad, qui va dir que «comprovarem que els destinataris necessitin realment l’ajuda».