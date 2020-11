L'Ajuntament millorarà les debilitats detectades en diverses auditories

Aplicarà mesures per solucionar les mancances que s’han posat de manifest també en els organismes i empreses muncipals

Actualitzada 12/11/2020 a les 20:42

L’Ajuntament de Tarragona ha aprovat un Pla d’Acció per millorar i corregir les deficiències i debilitats tant del mateix consistori com dels organismes autònoms i les empreses municipals. De fet, el programa ja inclou les mesures correctores proposades per les unitats gestores de cada entitat municipal. Aquestes mancances s’han posat de manifest a partir de diverses actuacions de control per part de l’interventor general, que les va recollir en un informe anual que va passar pel plenari del mes de juny.

En total s’han detectat 33 pel que fa al mateix ajuntament en set àrees diferents: subvencions (5), contractació (2), factures (2), procedimental (2), transparència (1), patrimoni (1) i personal (20). Pel que fa a les empreses municipals, l’informe de l’interventor posa de manifest nou incidències en quatre de les entitats: l’Empresa Municipal de Transports (2), l’Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació (1), Espimsa (4) i l’Empresa Municipal de Serveis Funeraris (2).

Entre les accions més rellevants que figuren hi ha motivar, acreditar i justificar l’import de les subvencions nominatives que s’inclouen al pressupost, planificar adequadament la finalització del contracte per evitar continuïtats, establir els mecanismes de coordinació i supervisió dels contractes menors o planificar la realització de processos de selecció que responguin de manera àgil a les necessitats de personal de la corporació, entre d’altres.

«Aquesta és la gran auditoria de l’Ajuntament de Tarragona. És un instrument necessari i indispensable per tenir el consistori endreçat i que pugui funcionar amb eficiència», remarca l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà. «Estem davant del gran salt que ha de millorar el nostre ajuntament i tots els seus processos administratius per convertir-la en un instrument de gestió municipal àgil i eficient», subratlla, afegint que «era un dels nostres compromisos electorals: el primer de tot va ser dotar-la dels recursos tecnològics per transformar tots els sistemes d’informació corporatius. Un projecte que s’està licitant i que hem invertit 3,7 milions d’euros a desplegar en 4 anys. El segon era fer una reorganització dels processos interns que ens permeti ser eficients i més àgils i en això estem». «Tant les mesures proposades com el seguiment que se’n fa suposa un canvi en la manera d’actuar, però sobretot, representa una oportunitat de millora», remarca Ricomà.

En definitiva, es tracta d’un mecanisme, que permet tancar el cicle de les actuacions de control realitzades i que han posat de manifest les deficiències detectades i que fa necessari l’adopció de mesures correctores. Precisament aquesta és la funció d’aquest Pla d’Acció, que també ha d’incloure el responsable d’implementar-les i el calendari d’actuacions a efectuar. Aquest Pla d’Acció s’implanta en aplicació de l’article 38 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local.

Seguiment bimensual

El seguiment del compliment de les mesures correctores es realitzarà bimensualment i anirà a càrrec de la intervenció general de l’Ajuntament, qui valorarà la incorporació al Pla d’Acció de les diferents mesures proporcionades pels diferents òrgans gestors. Cada incidència està agrupada per diferents àrees: contractació, personal, subvencions, etc. Així mateix, cada acció es pot subdividir en diferents mesures correctores i aquestes tindran assignat un responsable i una data d’implementació.