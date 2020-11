El punt Lila i Arc Iris de Tarragona estrena un servei que recorrerà la ciutat per assessorar els usuaris

És una furgoneta que vetllarà per la prevenció i atenció vers les conductes sexistes

El Punt Lila i Arc Iris de Tarragona presenta un nou recurs que, de manera mòbil i itinerant, recórrera la ciutat de Tarragona amb la finalitat d'informar, assessorar i acompanyar sobre les violències masclistes i LGTBIQ+fòbiques.

Es tracta d'una furgoneta que vetllarà per la prevenció i atenció vers les conductes sexistes i atendrà les situacions d’assetjament sexual i/o LGBTIQ+, d’abús sexual i d’agressió sexual. La consellera de Feminismes i LGTBIQ+, Carla Aguilar-Cunill ha expressat que «la percepció d'inseguretat limita la vida de les dones, la seva confiança, i suposa un obstacle per a la realització personal i el ple desenvolupament social. La seguretat és un dret fonamental, i la importància de la seguretat a l'espai públic és cabdal si volem garantir els drets més fonamentals de la ciutadania».

El nou Punt Lila i Arc Iris realitzarà dues funcions primordials a nivell social. Per una banda, tasques de prevenció i sensibilització de la ciutadania en general facilitant materials i informant sobre els protocols d’actuació davant els casos d’assetjament, abús i agressió sexual. Aquesta informació ja s’està duent a terme en diferents escenaris comunitaris on el ciutadà es mou diàriament (comerços, farmàcies, mercats i centres educatius). La segona funció bàsica del Punt que s’estrena és exercir com a espai d'atenció i assessorament en cas de patir situacions d'assetjament, agressió o qualsevol mena de violència o manifestació masclista. Aquest espai treballarà de manera coordinada amb els dispositius de seguretat de la Guàrdia Urbana i la resta que intervenen.



El projecte, pressupostat en 12.000 euros, compta amb la subvenció del Pacto de Estado contra la violencia de género del Ministerio Igualdad.