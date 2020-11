El govern de Tarragona ultima les línies generals dels pressupostos de 2021

Presentarà les «intencions» dels comptes als partits de l’oposició la setmana vinent però encara sense concretar les partides

Actualitzada 12/11/2020 a les 08:14

El govern municipal d’ERC i ECP a l’Ajuntament de Tarragona està ultimant les línies generals dels pressupostos de 2021. Així ho ha assegurat el regidor de Serveis Econòmics al consistori, Jordi Fortuny, que assenyala que aquesta primera proposta estarà formada per les «intencions» i que, per tant, encara no inclourà les partides concretes a les quals es destinaran els diners. D’aquesta manera, el govern presentarà aquest plantejament als diferents grups municipals a l’oposició durant la setmana vinent per començar a establir els fonaments de possibles aliances i evitar així haver de prorrogar els comptes d’enguany.

Tot i que la CUP, el Partit Popular i Ciutadans ja van deixar clar el seu «no» a donar suport a uns nous pressupostos de l’executiu –en el cas de les anticapitalistes per no haver complert els compromisos adoptats i en el cas dels grups constitucionalistes per no haver rebaixat la pressió fiscal als tarragonins– Fortuny defensa que «no donem per fet cap negativa». «Presentarem una proposta pressupostària i a partir d’aquí parlarem amb l’oposició tenint en compte els minsos recursos», explica Fortuny.

En aquest sentit, l’edil d’ERC lamenta que «la davallada d’ingressos –que calcula que serà de prop de 10 milions d’euros– i el fet que l’Estat espanyol no estigui per la labor d’ajudar, farà que aquest primer plantejament de les línies generals dels comptes sigui molt restrictiu». Sobre el govern espanyol, Fortuny critica que «en aquests moments, els pressupostos generals de l’Estat no contemplen cap línia d’ajuts ni les subvencions pel transport públic a les quals s’havien compromès i, per tant, ens ajustarem al que tenim». No dona per perdudes aquestes ajudes, però lamenta que «són incògnites que implicarien evolucionar cap a un costat o cap a un altre».

Malgrat que el fantasma dels pressupostos prorrogats segueix sobrevolant el número 1 de la plaça de la Font, Fortuny diu estar segur que «arribarem a algun acord. Per poc que puguem no prorrogarem els comptes». En cas contrari, però, l’edil diu que «ens abocaran ells a prorrogar-los, serà sota la consciència dels que no donin suport als comptes que presentem». Encara que l’executiu no hagi assumit les negatives de la CUP, PP i Cs, sembla que l’opció més viable per evitar repetir els pressupostos d’enguany és l’aliança amb el PSC.

En més d’una ocasió, els socialistes ja han dit quines condicions s’hi haurien d’incloure per tenir el seu suport, entre les quals destaquen les d’impulsar el projecte de la Tabacalera, la recuperació de grans equipaments de la ciutat aturats, crear més plans d’ocupació, reforçar els serveis socials i recuperar la seva proposta de bus gratuït. En aquest sentit, segons fonts del partit, estarien disposats a aprovar els pressupostos sempre que la coalició d’esquerres faci una proposta «raonable i consensuada», és a dir, que inclogui les seves aportacions, i compleixi els acords als quals arribin a canvi del «sí».

Sobre això, Fortuny defensa que «tot es pot parlar», però assegura que «no m’ha arribat cap proposta en concret i en ferm, més enllà del que surt a la premsa i el projecte del bus gratuït, mantra habitual i que ve de lluny». En resum, Fortuny defensa que «estem treballant a fons en l’escenari que ens trobem actualment».

Finalment, el regidor al govern de Tarragona comentava que, «habitualment, en aquesta casa els pressupostos sempre s’acaben aprovant l’última setmana de desembre, ja amb l’anterior govern, per tant no anem ni més lents ni més de pressa del que l’Ajuntament està habituat». En aquest sentit, Fortuny reconeix que la intenció del govern era «fer les coses abans», però lamenta que no ha pogut ser així «per molts factors», principalment per la pandèmia de la covid-19.



«Bon ritme» de les inversions executades

El regidor de Serveis Econòmics de l’Ajuntament de Tarragona, Jordi Fortuny, celebra el «bon ritme» de les inversions executades enguany, que es van situar en un 29% en el primer semestre d’any. En total van ser 14,4 milions els que es van adjudicar, o almenys licitar, durant els sis primers mesos de 2020. A més, l’edil d’ERC al govern municipal va destacar que «les execucions previstes en aquest primer semestre les podem interpretar de l’ordre del fins el 50% si descomptem els 18 milions del PP10, que és un projecte extraordinari i, si no s’ha fet més, és perquè no vam tenir disponibilitat del crèdit de 9,7 milions d’euros fins a l’agost».