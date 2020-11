El Festival REC de Tarragona acull la preestrena de l'animació 'Josep'

El film ha estat seleccionat pel Festival de Cannes

El Festival REC de Tarrragona acull la preestrena de la pel·lícula d'animació 'Josep' en el seu passi inaugural el proper 2 de desembre, amb el director de la pel·lícula, el dibuixant Aruel, el productor Jordi Oliva i l'actor Sergi López.Dos dies abans de la seva estrena, el REC projectarà aquesta pel·lícula seleccionada pel Festival de Cannes, rotund èxit de taquilla a França i exalçada per la crítica europea, segons informa l'organització del veterà certamen tarragoní.Compta amb les aportacions de Silvia Pérez Cruz (música), Jean-Louis Milesi (guió) i Thomas Belair (muntatge) i narra la història del dibuixant Josep Bartolí (Barcelona 1910- Nova York 1995), exiliat per la Guerra Civil que va triomfar a l'estranger.El REC també preveu les projeccions especials de pel·lícules premiades internacionalment, com 'Las Niñas' (5 de desembre) 'Lúa vermella' (dia 6) i 'Beginning' (dia 8).El director del Festival REC, Xavier Garcia Puerto, assenyala l'aposta per obres que «conviden a replantejar-nos quin és el nostre paper com a societat i quina és la tasca de l'art».La participació de l'elenc cinematogràfic previst està supeditada a les condicions que marquin les autoritats sanitàries per contenir la pandèmia de la covid.