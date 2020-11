Aprovades per unanimitat les distincions de dotze persones en l'àmbit cultural i cívic de Tarragona

S'han escollit set dones del mon de la cultura, la ciència i el coneixement

Aquest matí s’ha aprovat per unanimitat, a la Comissió Informativa de Presidència, portar al proper Consell Plenari l’atorgament de diverses distincions en l’àmbit cultural i cívic de la ciutat. Han estat dotze noms els escollits, set d’ells corresponents a dones amb una trajectòria destacada a la ciutat en el mon de la cultura, la ciència i el coneixement.Amb aquesta distinció es vol donar visibilitat al treball tan destacat en l’àmbit cultural i cívic de tarragonines i tarragonins, que sovint son a l’ombra i en alguns casos destaquen per col·laboracions altruistes a favor de la ciutat. En més detall, es pot comprovar que s’ha volgut aprofundir, amb aquests reconeixements, en tots els àmbits socioculturals de la ciutat que han vist un impuls creixent o que es mereixen un reconeixement institucional per la tasca duta a terme. D’una banda trobem el cas del treball gairebé anònim i desconegut del campaner de la Catedral o el reconeixement al gran salt que ha fet el Carnaval de la ciutat, exemple de l’important teixit associatiu que té Tarragona. També s’ha volgut agrair la tasca del professorat i de membres de la nostra distingida Universitat; així com de dones que han treballat incansablement per la cultura de la nostra ciutat.Així doncs, d’una banda s'ha aprovat atorgar el diploma de fill predilecte a Manel Sanromà Lucia. Nascut a Tarragona el 1956, és astrofísic i ha destacat a la història de la ciutat per ser el creador de la xarxa ciutadana Tinet. I del fill predilecte a filla adoptiva. A Manola Brunet se li atorgarà aquesta distinció, destacant el seu treball diari a l’entorn del medi ambient, com a directora del Centre en Canvi Climàtic de la Universitat Rovira i Virgili.Així mateix, i seguint amb les distincions a dones, en primer lloc s’atorguen el mèrit cultural a la destacada galerista Chantal Grande i una de les primeres persones a apostar per la cultura de la fotografia en aquest país, directora artística del Festival SCAN i presidenta de la Fundació Fòrvm per a la fotografia. També a Dolors Saumell, directora de la Biblioteca Pública de Tarragona des de l’any 2010; a la professora de música i didàctica de la música, fundadora del Cor de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Montserrat Rios; a Rosa Ricomà, que ha estat al capdavant del Museu d’Art Modern de Tarragona durant vint anys, del 1996 al 2018 i a Sofia Mata de la Cruz, professora associada a la URV i actualment directora del Museu Diocesà de Tarragona.El mèrit cívic es per a Meritxell Gispert, qui ha treballat en diferents àmbits del voluntaritat ciutadà. Ha estat vinculada molts anys al Club Vaixell i a l’actualitat està fortament vinculada al Consell Municipal de la Cavalcada de Reis, de la qual n’és la presidenta executiva des de l’any 2012.La resta de quatre guardons s’han decantat cap a quatre homes d’important trajectòria per la història de la ciutat. D’una banda, a Aurelio Tubilla i Peter Martínez se’ls hi atorga el mèrit esportiu. Que son respectivament, entrenador del Tarragona Handbol Club i ex-esportista del Reial Club Nàutic (RCNT) en la modalitat de pilot de motonàutica.Cristofol Conesa i Kiko Pérez rebran els diplomes al mèrit cívic de la ciutat. Conesa ha estat un campaner destacat de la Catedral de Tarragona durant mes de trenta anys i Kiko Pérez, l’ànima del carnaval de Tarragona, tant amb les comparses amb les que ha estat implicat com amb la relació amb l’Ajuntament i la ciutat a través de la Comissió Consultiva.