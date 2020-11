Reus aposta per avançar el Black Friday i el comerç de Tarragona és reticent

Les opinions dels representants dels botiguers de les dues ciutats són contraposades amb relació al futur imminent i la campanya de Nadal

Actualitzada 10/11/2020 a les 20:15

Els representants del comerç de Reus i de Tarragona tenen opinions contraposades amb relació a l’avançament del Black Friday per afavorir les vendes de Nadal. Mentre que a Reus són partidaris, a Tarragona posen en dubte la conveniència d’aplicar descomptes en un mercat que està patint els efectes de la pandèmia i que es troba, en molts casos, al límit de les seves possibilitats.

Al capdavant de la Unió de Botiguers de Reus, la presidenta Meritxell Barberà va explicar que aquest 2020, «en principi, el Black Friday s’allargarà una mica més i la setmana del 23 està previst que ja comencin els descomptes». Ampliar els dies de la campanya permetria, entre altres qüestions, que no quedés condicionada pel tancament perimetral del cap de setmana, en cas que aquest continués vigent. I és que «a Reus tenim la capitalitat comercial de les comarques veïnes i les restriccions a la circulació ens estan afectant especialment els dissabtes».

Vinculat també a la covid-19, Barberà va dir que «aquest mes de novembre, entre que hi ha activats els Bons Reus i que per Nadal no sabem com estarem, si hi haurà confinaments, si es podrà sortir o si les famílies podran reunir-se, estem notant una major afluència de gent que ja està fent previsió de les compres nadalenques». La incertesa generada per la pandèmia «ha avançat, especialment, les compres de joguines i d’articles per als més petits de la casa».

Jacint Pallejà, president d’El Tomb de Reus, coincideix amb Meritxell Barberà i anima a planificar el Nadal amb marge perquè «és positiu per a tothom des de tots els punts de vista» i perquè «enguany també ofereix alguns al·licients especials: esglaonar les compres dona encara més sensació de seguretat tenint en compte que els comerços som sempre plenament segurs». Pallejà va comentar que «facilita que les botigues puguin embolicar els regals perquè no hi ha acumulació de gent i, a més, els Bons Reus estan en marxa». Pallejà va apuntar que «sempre hi ha qui fa les comandes amb molta antelació, i en alguns casos fins i tot a l’estiu ja encarreguen coses», però «sí que enguany s’està notant una mica més» perquè «la gent prefereix el moment en què els comerços estan més buits».

Amb relació al Black Friday, i com a entitat comercial, El Tomb de Reus prefereix quedar-se específicament amb el cap de setmana del 27 de novembre tot i que «som conscients que segurament hi haurà associats que ho allargaran, és lliure» i «fins i tot hi ha qui parla del Black November i això és una realitat». Pallejà prefereix «confiar» que a finals de mes «la situació sigui diferent i no hi hagi tancament perimetral».

A Reus, segons preveuen ambdues entitats, la cita portarà «descomptes similars als d’anys enrere» però «amb una mica més d’estoc» i «segurament s’hi sumin més establiments» donat que les campanyes d’aquest tipus «tot i no ser pròpies d’aquí, van a l’alça per l’empenta de les franquícies i els clients pregunten per elles», va dir Pallejà. Per contra, el fet que durant tot l’any sigui possible aplicar descomptes als productes, fa que iniciatives així «perdin força», va precisar Barberà. Del Black Friday s’espera un impacte «similar al de l’any passat» i «si és així, ens conformem», tenint en compte que «hi ha algun sector per al qual és molt important» tot i que «és un altre costum anglosaxó al qual ens hem acabat adaptant, però no estem ni de lluny en la bogeria que comporta en el seu origen».

Els Bons de Reus

Es dona la circumstància que els Bons Reus, descarregables fins a l’1 de desembre o fins a exhaurir-ne els 40.000 que l’Ajuntament de Reus ha tornat a posar en circulació –i que es poden gastar en els 15 dies posteriors al de la recollida–, són compatibles amb les ofertes del Black Friday. En tot cas, les entitats criden a acudir als comerços locals i recorden que «necessitem la complicitat de la ciutadania i de les administracions», i que «fem xarxa amb la resta d’associacions de la ciutat i col·laborem a mantenir-la viva».

Cap a la setmana del 23 de novembre i de la posterior entrada de ple en l’època de Nadal, la crisi sanitària i les mesures de contenció de la covid-19 ja han generat alguns canvis en el comportament dels consumidors. Sobre això, la presidenta de la Unió de Botiguers expressa que «abans potser podíem vendre fins a les vuit de la tarda i, ara, a última hora gairebé no hi ha afluència a les botigues» a causa que «la gent torna abans a casa perquè moltes extraescolars no s’estan fent, perquè els bars estan tancats i perquè el toc de queda s’acosta». El Tomb, al seu torn, té en marxa una iniciativa per avançar l’horari dels establiments.

La situació a Tarragona

L’optimisme dels botiguers de Reus contrasta amb el pessimisme dels de Tarragona. Josep Maria Juan, president de la Unió Empresaris Voltants del Mercat Central de Tarragona va afirmar que «no crec massa en el Black Friday, però el respecto». «La gent compra als seus proveïdors i aquests ja avancen descomptes», va comentar, per afegir que «la meitat dels botiguers s’han arruïnat». «En teoria, el Black Friday era un dia, però ara el tenim cada setmana», va comentar Juan, qui va postil·lar que «és pa per avui i fam per demà». Amb relació a la campanya de Nadal, va remarcar que «si s’acaba el confinament perimetral, la situació es regularà per si mateixa i podem començar a veure la llum al final del túnel».

Per la seva banda, Salvador Minguella, president de la Via T, no ha observat «un avançament de les compres de Nadal» i va dir que «el passat cap de setmana sí que hi va haver més vendes perquè Parc Central estava tancat». Minguella va remarcar que «cada dia em porto sorpreses, no noto que s’avancin les vendes, però cada dia canvia tot».

Jordi Gombau, president de l’Associació de Comerciants del Carrer Canyelles, va ser taxatiu en dir que «aquí no s’avança res, tot està mort, aturat, i el Black Friday només serveix per a aquells que volen avançar les vendes de Nadal fent descomptes, com ja va passar l’any passat». Per a Gombau, «el Black Friday va començar sent un dia i al final serà tot l’hivern». El president de l’entitat va advertir que «es rebaixen productes que no són d’aquesta temporada». A més, «hi ha poques vendes i, si fas rebaixes, el marge de beneficis és molt baix». «El Black Friday és per atraure gent, però al meu carrer molt pocs botiguers el fan», va dir.