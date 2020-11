La Diputació defensa que va adquirir la Savinosa sense cap condició pel seu ús

El col·lectiu SOS Costa Daurada assegurava que es va cedir sempre que el seu ús fos «social»

Actualitzada 11/11/2020 a les 18:44

La Diputació de Tarragona ha defensat que l’any 1927 va adquirir la finca de la Savinosa sense cap condició pel seu ús. En declaracions a Diari Més, fonts de l’ens supramunicipal van assegurar que «la Diputació va adquirir els terrenys en plena propietat i sense cap càrrega que condicionés el seu destí». I ho va fer com a resposta a un comunicat del col·lectiu SOS Costa Daurada que assegurava que quan la família propietària va cedir la finca a la Diputació, la condició era que es destinés a un ús social. A més, el missatge amenaçava que «algun document podria veure la llum i deixar llavors les coses molt clares; la Savinosa és dels tarragonins i no es pot privatitzar de cap de les maneres». Tot i les últimes modificacions del projecte de la Savinosa, aquest continua contemplant usos privats. Un fet que també va lamentar la CUP en un comunicat. «Les modificacions del projecte continuen sent insuficients perquè aquest segueix mantenint la construcció d’un hotel de luxe», lamentaven les cupaires, que defensaven així que «el preventori de la Savinosa tingui un ús totalment públic».