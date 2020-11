L'oci nocturn es manifesta davant les oficines centrals del SEPE a Tarragona

FECALON qualifica de «tercermundista» el sistema de la Generalitat per repartir els ajuts

Actualitzada 11/11/2020 a les 19:59

El sector de l’oci nocturn s'ha manifestat aquest matí davant la seu central del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) a Tarragona, per protestar per la situació en què es troba a causa de la pandèmia. Cristian Compte, representant de FECALON (Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn), ha manifestat que «hi ha treballadors que no cobren res des del març» i les pèrdues econòmiques que pateix el sector «són insostenibles». Compte ha dit que «som pocs els que estem en la concentració perquè els treballadors són joves i han hagut de buscar nous treballs». Aquest col·lectiu el formen prop de 200.000 persones a Catalunya.

FECALON estima que el 30 per cent de les discoteques no tornaran a obrir i si, «la situació persisteix i no arriben ajudes», pujarà fins al 70 per cent. Compte ha lamentat la forma com la Generalitat ha decidit distribuir els ajuts als autònoms, generant un caos i nombroses queixes. «Que es col·lapsi la xarxa en uns minuts és de país tercermundista», ha dit el representant de FECALON, qui ha apuntat que el que va passar el matí de dimarts «és una vergonya, un fet que no pot passar a Europa». «L’administració és ràpida per a cobrar, però no per a pagar», ha lamentat.

Els professionals de l’oci nocturn consideren que el seu sector és un dels més perjudicats per la crisi sanitària. Des de l’arribada de la pandèmia, «portem vuit mesos sense ingressos, amb l’excepció de cinc setmanes en què vam poder treballar amb una situació complicada que va fer que en comptes de guanyar diners els vam perdre», ha dit Compte, qui ha afegit que «no veiem la llum al final del túnel».

El representant de FECALON ha lamentat el fet que el sector va haver de protagonitzar una acció de protesta a la plaça de Sant Jaume de Barcelona «perquè l’administració ens escoltés».

Accions com la d'avui a Tarragona, en la qual han intervingut empresaris i treballadors de l’oci nocturn, s'ha dut a terme davant les delegacions provincials del SEPE de tot l’Estat. El sector reclama la reobertura dels locals i reclama la regularització de tots els pagaments pendents als treballadors afectats pels ERTO i fer extensiva la seva vigència fins al dia 9 de maig del 2021. Les persones que han participat en la concentració han exhibit diverses pancartes i han proferit proclames per reclamar un pagament únic de les prestacions dels ERTO per part de l’administració de l’Estat.