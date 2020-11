L'interventor alerta de l'alt risc de comprometre les inversions de 2021 a Tarragona

La reducció d’ingressos podria fer que l’exercici econòmic acabés en negatiu i això no permetria al consistori demanar crèdits

Actualitzada 11/11/2020 a les 08:10

Un informe de l’interventor general sobre l’execució del pressupost municipal fins al segon trimestre adverteix que hi ha un «elevat risc» de tancar l’exercici econòmic en negatiu, fet que impediria rebre nous préstecs per finançar les inversions durant el 2021, per la manca d’ingressos a les arques municipals a causa de la pandèmia de la covid-19.

Els efectes econòmics derivats de la crisi sanitària han estat molt negatius per l’Ajuntament de Tarragona. El regidor de Serveis Econòmics, Jordi Fortuny, segueix valorant en prop de 10 milions d’euros els diners que haurà deixat d’ingressar aquest 2020 i, precisament per això, l’informe de l’interventor alertava de l’alt risc que l’exercici econòmic es tanqués en negatiu.

La reducció d’ingressos l’han patit moltes de les empreses municipals, l’EMT i ESPIMSA, principalment. El ple de setembre va aprovar un modificatiu de crèdit per destinar 3,6 milions d’euros a salvar les dues companyies. De fet, a l’informe l’interventor concloïa que «destaquen necessitats d’aportacions addicionals a l’EMT i ESPIMSA, per fer front als pagaments dels seus creditors i estabilitzar la seva situació patrimonial». Per això, l’interventor posava èmfasi en la importància d’acabar l’any amb un estalvi net. «Una disminució dels ingressos té un impacte directe en l’estalvi net. Caldrà fer un seguiment d’aquesta magnitud, ja que en cas de tancar l’exercici en negatiu, implicaria l’impediment de concertació de nous préstecs per finançar inversions durant l’exercici 2021», s’adverteix en les conclusions de l’informe, en les quals s’assenyala que «la previsió de tancament és positiva però mínima». En aquest sentit, l’interventor defensava que «això implica un elevat risc, ja que qualsevol possible mínima variació en la previsió d’ingressos o en l’execució de despeses, l’estalvi net podria tancar en negatiu».

Per això, al mes de juliol es va establir un pla de contenció de la despesa. Aquest ha consistit, segons Fortuny, a retallar un 15% a tot el que fos possible del capítol 2, el de contractes. És a dir, «s’han suspès o s’han retardat alguns contractes, ja sigui perquè es van deixar de fer alguns serveis o per altres motius», defensava l’edil d’ERC al govern municipal, que destacava que «cada departament ho ha fet en la mesura que ha pogut». En aquesta línia, Fortuny celebrava que el pla de contenció «està funcionant i estem lluitant per acabar l’exercici econòmic en positiu i tenir romanent». El regidor reconeixia que, «si no ho aconseguim, ho tindrem molt complicat i no tindrem accés a noves inversions», mentre recalcava també la necessitat de rebre «les ajudes que ha promès l’Estat espanyol».

Efectes de la covid-19

Per altra banda, la covid-19 també ha obligat el govern a aprovar un seguit de modificatius de crèdit per fer front a les necessitats derivades de la pandèmia. En aquest sentit, l’informe de l’interventor general indica que al mes d’agost, quan es va firmar el document, l’import de les modificacions de crèdit tramitades en relació a la covid-19 s’elevava a 2,1 milions d’euros, dels quals 900.000 euros es van destinar a l’adquisició d’equips de protecció individual (EPIs) per protegir al personal municipal del virus.