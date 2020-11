El Port de Tarragona prova un sistema de connexió elèctrica de vaixells als molls

El sistema permet desconnectar els motors de combustió interna dels bucs mentre estan atracats

Actualitzada 11/11/2020 a les 11:00

El port de Tarragona ha posat a prova un sistema de connexió elèctrica de vaixells als molls, el qual permet que els bucs hi connectin diferents sistemes elèctrics i puguin desconnectar els seus motors de combustió interna. D'aquesta manera, assenyala l'Autoritat Portuària, es redueixen la contaminació i estalvien combustible mentre estan atracats a les instal·lacions. La prova s'ha fet al moll de Lleida, concretament a la base del remolcador de Salvament Marítim Punta Mayor. La potència que pot subministrar aquesta connexió elèctrica son 86 kW i el port ha previst una nova arqueta amb preses de corrent i l'estesa de nou cablejat, aprofitant en part la canalització existent.Antigament aquest moll disposava de preses elèctriques que alimentaven les grues pòrtic electrificades i que, un cop van caure desús en canviar la tipologia de les grues, es va aprofitar per alimentar d'energia algunes embarcacions, com les de Salvament Marítim. Ara amb el nou projecte es millora la connexió utilitzant la infraestructura existent, principalment les canalitzacions, i s'estudia per futurs projectes d'electrificació.L'experiència obre la porta a la futura electrificació dels molls. Aquesta innovació que acaba de provar el port de Tarragona és un pas més en la implementació del nou Pla de Sostenibilitat Agenda 2030 per reduir el seu impacte ambiental en el territori en la dècada 2020-2030. L'objectiu del pla és reduir en un 99% la petjada de C02 de l'Autoritat Portuària de Tarragona.