El Complex Educatiu de Tarragona es converteix en l'escenari de la sèrie de Movistar +, 'Todos mienten'

Durant cinc dies hi han participat un centenar de figurants locals

Actualitzada 11/11/2020 a les 14:48

El rodatge de, la nova sèrie original de Movistar+ creada per Pau Freixes ha tingut com a escenari principal el Complex Educatiu de Tarragona. Durant cinc dies ha estat la localització tarragonina de la filmació, amb el suport de la Tarragona Film Office, l'oficina d'atenció als rodatges del Patronat Municipal de Turisme.El rodatge de, produïda en col·laboració amb Filmax, va arrencar el passat 5 d’octubre i té lloc a diferents localitzacions de Tarragona, Barcelona i Girona durant dotze setmanes. Durant els cinc dies de rodatge a Tarragona, a més dels actors, han participat fins a 100 figurants locals per jornada.Pau Freixas () és el creador, director i guionista d’aquest thriller de sis episodis, que compta amb un ampli elenc d'actors i actrius ben coneguts pel públic: Irene Arcos i Lucas Nabor en són els protagonistes, juntament amb Natalia Verbeke, Miren Ibarguren, Leonardo Sbaraglia, Juan Diego Botto, Ernesto Alterio, Eva Santolaria, Amaia Salamanca, Jorge Bosch, Carmen Arrufat i Berta Castañé.