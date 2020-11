Belén Uruen: «Sembla que el barri de Torres Jordi sigui el barri de ningú»

La presidenta de l’Associació de Veïns va patir un accident a causa del mal estat dels carrers

Actualitzada 10/11/2020 a les 19:50

L’accident, dijous

Els veïns del barri Torres Jordi de Tarragona estan «farts» de la «deixadesa» que existeix a la zona, pel que fa al manteniment de diversos punts. Així ho denuncia Belen Uruen, que ha parlat amb Diari Més per expressar la disconformitat de la gent envers algunes situacions «que fa massa anys que s’allarguen».«Sembla que aquest barri no sigui el barri de ningú», assegura categòricament la seva presidenta, la qual recorda que hi ha diverses promeses que no s’han complert. «Alguns problemes fa anys que duren, però amb l’actual govern, també s’estan incomplint moltes promeses. El regidor Herman Pinedo va venir un dia a comprovar totes les mancances i ens va assegurar que ho tindrien en compte en els pressupostos, però no ha estat així».És més, segons Belén Uruen, «hi ha altres places, com la dels Infants, que sembla que sí interessen, i per a aquesta sí que hi ha pressupost».Algunes de les reclamacions que realitzen els veïns de Torres Jordi passen perquè «les voreres estan en un estat lamentable, sobretot pel fet que les arrels dels arbres les aixequen i es pot prendre mal», segons la presidenta. De fet, això mateix és el que li va succeir a ella. A banda, «els accessos per als minusvàlids són insuficients i no poden els arbres», detalla Uruen, qui lamenta que «com a mínim, demanem que la il·luminació sigui la necessària. És completament insuficient a les nits i, a banda del perill que això suposa, representa un problema de seguretat segons a quines hores». «Crec que no ens tenen en compte com la resta de barris», lamenta la presidenta de l’associació.La presidenta de l’associació va viure en primera persona aquesta problemàtica. Va ser aquest passat dijous, a tres quarts d’onze de la nit, quan tornava de la feina. «Vaig caure a terra per culpa d’un d’aquests sots que hi ha al terra a causa de les arrels dels arbres a la zona del pàrquing que hi ha al davant del riu», lamenta.Les conseqüències, «un esquinç en un peu i un esquinçament en un tendó de l’altre peu». De moment, no ha interposat cap denúncia, tot i que està valorant aquesta mesura.