Belen Anton Meury guanya el Premi Dow 2020

El guardó s'ha lliurat en una cerimònia adaptada al context actual de pandèmia, amb la presència de la rectora de la URV i el director de DOW Tarragona

Actualitzada 11/11/2020 a les 15:40

Belen Anton Meury ha estat la guanyadora del Premi Dow 2020, i ha recollit el guardó en un acte que ha comptat amb la presència de la Dra. María José Figueras, rectora de la URV i d'Ignasi Cañagueral, director del Complex Industrial de Dow Tarragona.La cerimònia del Premi, que enguany celebra la 42a edició, s'ha fet a les instal·lacions del Complex Industrial de Dow Tarragona, en un acte que s'ha adaptat al context actual de nova normalitat imposada arran de la pandèmia de la covid-19.El Premi Dow concedeix a la persona guanyadora una oferta laboral relacionada amb l'enginyeria química dins del marc geogràfic de Dow EMEA (Europa, Orient Mitjà i Àfrica) i, també, una placa commemorativa. De fet, Belen Anton ja es troba desenvolupant les seves funcions com a enginyera de millores a la planta d'etilè de Dow Tarragona.La guanyadora del Premi Dow 2020 s'ha mostrat «molt il·lusionada i disposada a oferir tot el meu esforç i compromís per mantenir el prestigi acumulat del Premi Dow», i també ha volgut «agrair aquesta distinció a la Universitat Rovira i Virgili i a Dow Tarragona, per la confiança que han dipositat en mi, per tot el que m'han ensenyat i per l'oportunitat de seguir creixent com a professional i com a persona. I també, molt especialment, vull donar les gràcies a la meva família, perquè sempre m'han fet costat».Belen Anton ha recollit el guardó de mans de la Dra. María José Figueras, rectora de la URV i presidenta de la Xarxa Vives d'Universitats; i d'Ignasi Cañagueral, director del Complex Industrial de Dow. Ambdós han coincidit a felicitar la guanyadora i l'han encoratjat a desenvolupar tot el seu talent i potencial com a enginyera química.Per la seva banda, María José Figueras ha destacat el Premi Dow com «un dels màxims exponents de la relació de col·laboració entre la universitat i l'empresa privada. Tenim les eines per seguir creant futur i, entre tots, hem de seguir treballant en aquesta línia», la qual s'emmarca en el que millor sap fer la URV: «seguirem subministrant a la societat el millor que els podem oferir: estudiants altament qualificats per liderar el futur al territori».Finalment, Ignasi Cañagueral ha incidit en l'aposta pel talent humà, tot recordant que «ara més que mai, necessitem el millor talent i la millor manera d'aconseguir-lo i aprofitar-lo és de la mà d'una universitat tan important com és la URV». En la mateixa línia, ha explicat que «l'essència del Premi Dow és l'impuls i la promoció del talent en el nostre àmbit d'actuació, per contribuir a la formació de líders i experts que ens ajudin a donar solució als problemes globals de la societat».