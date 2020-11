Ajornat el judici dels 'falsos becaris' de la Rovira i Virgili

El motiu ha estat la pandèmia de la covid-19, segons va informar ahir la universitat

El judici que s’havia de celebrar aquest dimecres al Jutjat Social número 2 de Tarragona, per la demanda presentada per inspecció de Treball per considerar objecte de frau de llei la situació de diversos becaris de la Universitat Rovira i Virgili, ha estat ajornat. El motiu ha estat la pandèmia de la covid-19, segons va informar ahir la universitat. El jutjat va notificar el passat mes de febrer a la URV i a 201 alumnes que el judici se celebraria l’11 de novembre. De moment, no s’ha fixat una nova data, va indicar la URV. La inspecció es va realitzar el mes de maig del 2018 en el marc d’una campanya del Ministeri de Treball en què controlava les beques de col·laboració i pràctiques extracurriculars a les universitats d’arreu de l’Estat. El febrer de 2019, Inspecció de Treball notificava que no es reconeixia el valor formatiu de les beques.