Tarragona participa en un projecte sobre el risc microbiològic de l'aigua

L'objectiu és desenvolupar un sensor òptic de mesura de biofilm en les canonades de la xarxa d'aigua

Actualitzada 10/11/2020 a les 16:36

L'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona (EMATSA) participa en el projecte Sistema Intel·ligent de Prevenció del Risc Microbiològic en Aigua (SINCRO), subvencionat per la seva innovació pel Ministeri d'Economia.Aquest projecte d'innovació l'impulsa un consorci integrat per Aigües de Sabadell, l'Institut de Microelectrònica de Barcelona; la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Adiquímica i Sin Solutions, segons informa EMATSA.L'objectiu de SINCRO és desenvolupar un sensor òptic de mesura de biofilm en les canonades de la xarxa d'aigua.El mesurament òptic resultant és menys invasiu i més efectiu que d'altres mètodes existents per controlar la qualitat organolèptica i sanitària de l'aigua.Aquest projecte compta amb un predecessor, l'OPLITE, impulsat per Aigües de Sabadell, la UAB, l'Institut de Microelectrònica de Barcelona i EMATSA, que també va rebre una subvenció del ministeri i es va centrar en la investigació i desenvolupament dels sensors.Ara, amb el SINCRO, es realitzaran les proves dels prototips i s'han incorporat al procés dos socis tecnològics, Sin Solutions i Adiquímica, que tenen com a missió perfeccionar-los i convertir-los en solucions de mercat.La iniciativa ha estat seleccionada pel Ministeri d'Economia en la convocatòria Reptes Col·laboració, un programa d'ajuts per promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.Aquesta subvenció suposa gairebé la meitat dels 700.000 euros del pressupost del projecte, que té una durada de tres anys.