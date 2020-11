Les obres de millora de l'aparcament de camions de mercaderies perilloses del polígon Riuclar entren en la recta final

Aquest aparcament, gestionat per l'empresa pública Cimalsa, ocupa una superfície de 43.000 metres quadrats, disposa de 205 places per a tràilers i compta amb serveis complementaris com rentador de cisternes, restaurant, vestuaris i benzinera.«La Generalitat inverteix per aportar seguretat i serveis al transport i a la logística, doncs, com estem veient en aquesta crisi sanitària, és el sector que garanteix el subministrament de productes bàsics i essencials al sistema sanitari i a la ciutadania», ha assenyalat Isidre Gavín. «En el cas de les mercaderies perilloses, sovint vinculades a la indústria farmacèutica i de productes per a la higiene, és també un sector econòmic especialment potent al Camp de Tarragona que ha resistit aquesta crisi i que convé potenciar», ha afegit.El secretari Isidre Gavín també ha visitat l'aparcament de vehicles de transport de mercaderies situat al mateix polígon de Riuclar, una infraestructura construïda pel Departament i gestionada per la Federació d'Autotransport de Tarragona (FEAT). Aquesta àrea d'estacionament té una superfície de 75.600 m2 i compta, entre d'altres serveis, amb un simulador de conducció que s'utilitza per a la formació dels professionals del sector.D'altra banda, el secretari Isidre Gavín també ha visitat la CIM el Camp que, amb una superfície de 78 hectàrees en total, representa una de les plataformes logístiques més grans de Catalunya. Aquesta Central Integrada de Mercaderies està ubicada entre els municipis de Tarragona, Reus i la Canonja. Es desenvolupa en dues fases, el sector oest, de 42 hectàrees, i el sector est, de 36 hectàrees.