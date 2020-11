La Ciutat 30 a Tarragona ha comportat durant l'octubre la sanció de 230 conductors

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha sancionat a un total de 230 vehicles que superaven la velocitat durant el mes d'octubre i que incomplien les restriccions establertes en la Ciutat 30. El consistori considera aquesta una xifra reduïda, comparant-la amb la fase informativa que es va aplicar el mes de setembre i en la qual, de 7.189 vehicles controlats, 2.812 van superar el límit dels 30 km/h.



Pel que fa als vehicles de mobilitat personal i bicicletes, fins al dia 1 de novembre s'han multat 21 bicicletes, 19 vehicles de mobilitat personal i 1 monopatí.Les sancions corresponen a un període iniciat el 19 d'octubre, quan ja va finalitzar la fase d'informació als usuaris. Amb l'entrada de la nova ordenança s'estipula que les bicicletes i patinets elèctrics hauran de circular per la calçada i per carrils bici, si n'hi ha. Sense superar els 25 km/h.En aquest termini de temps, 11 sancions han estat per circular utilitzant telefonia o auriculars, 10 per diferents infraccions de circulació (no fer cas a les marques viàries o senyals de trànsit), 7 per circular per la vorera, 6 per no respectar el semàfor, 5 per portar un passatger i 2 per consum d'alcohol. La majoria d'infraccions s'han dut a terme a la zona del centre de la ciutat, 8 a la zona de Llevant, 6 a Ponent, 4 a la Part Baixa i 2 a la Part Alta.El conseller de Seguretat Ciutadana Manel Castaño ha valorat positivament «que la ciutadania s'està adaptant a aquesta nova situació de forma responsable i que a poc a poc es van incorporant als hàbits de conducció». El conseller també destaca «la millora dels hàbits i al compliment de la norma dels usuaris de vehicles de mobilitat personal i monopatins».