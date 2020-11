L'Ajuntament de Tarragona vol fer visitables les restes trobades de la cantonada del Fòrum Provincial

Es creu que l'aigua que entrava pel tram d'aqüeducte descobert s'usava per a les fonts ornamentals de la gran plaça

Actualitzada 10/11/2020 a les 15:41

L'Ajuntament de Tarragona vol que les restes trobades dels fonaments del mur cantoner del Fòrum Provincial puguin ser visitables. Així ho ha expressat aquest dimarts el conseller de Patrimoni de Tarragona, Hermán Pinedo, durant una visita al jaciment. De fet, ha anunciat que es farà una «excavació més àmplia» per ampliar la informació que s'ha aconseguit i, després, posar el conjunt en valor i «dignificar-lo». En concret, s'han localitzat part dels fonaments de la cantonada nord-occidental de la gran plaça de Representació del Fòrum Provincial, així com un tros d'aqüeducte, que es creu que servia per portar aigua des del riu Francolí fins a les fonts ornamentals de la gran plaça.La troballa s'ha fet recentment arran d'una intervenció arqueològica a l'edifici municipal situat al número 2 del carrer de la Civaderia, a la Part Alta. L'equip de l'empresa EOS Arqueologia va fer un parell de sondejos al sòl de l'immoble, que es troba en molt males condicions, i va trobar «una gran estructura amb carreuat i 'opus quadratum' que ha donat informació del sistema de fonamentació del mur, tal com ha especificat Judit Ciurana, tècnica d'EOS Arqueologia. Per Pinedo, la troballa és «fonamental per l'estudi patrimonial i arqueològic de Tarragona» i per «recuperar l'antic traçat de Tarraco».Un dels fets més rellevants és que aquesta cantonada era l'única que faltava per localitzar de les quatre que tenia la plaça de Representació. L'espai, que era una de les places més grans de tot el món romà -d'uns 320 x 175 metres-, formava part del Fòrum Provincial de Tàrraco i estava ubicada entre el temple d'August -a la part superior- i el circ -uns metres més avall-. Una de les particularitats que s'han pogut veure és que el mur començava a una cota força inferior a la de la muralla, situada escassos metres i, segons ha concretat Ciurana, «és probable» que la pedra utilitzada fos de la pedrera del Mèdol, als afores de la ciutat.Un altre element que s'ha pogut documentar és un abeurador pel bestiar del segle XVIII, a tocar del mur. En època medieval, com gairebé a tota la Part Alta, els edificis romans van servir de fonament pels habitatges, i als baixos del número 2 del carrer de la Civaderia es creu que hi havia un estable. Curiosament, fins fa uns anys, l'espai va servir també per guardar-hi la Mulassa de la ciutat i alguns gegants.Entre la runa que hi ha a l'immoble també s'ha localitzat un fragment d'un dels brancals d'un aqüeducte que probablement venia del riu Francolí i que creuava la muralla des del Camp de Mart, des d'on se'n poden veure restes. La voluntat és, en el futur, netejar-ho i documentar-ho correctament. L'aigua transportada es creu que servia per abastir un sistema de fonts i estanys que hi havia a la plaça de representació del Fòrum Provincial. «L'aqüeducte ens diu com funcionava la ciutat a nivell de recursos i recuperar aquest tros i entendre d'on venia és important per comprendre com sobrevivia Tarraco fa 2.000 anys», ha indicat el conseller.Els treballs que han permès fer aquestes troballes van començar fa una setmana, i en queda una altra per acabar de documentar i fer dibuix arqueològic. El cost de l'obra és de 7.480 euros. Pinedo ja ha dit que la voluntat és seguir-hi treballant: «el que no farem és abandonar-ho 30 o 40 anys més». El conseller ha concretat que caldrà integrar l'ús municipal de l'immoble amb la posada en valor de la zona patrimonial.