L'Ajuntament de Tarragona posa en marxa el protocol que regula les colònies de gats

Es preveu l’esterilització dels gats i dur un control veterinari

Actualitzada 10/11/2020 a les 17:18

El protocol, un treball conjunt amb les entitats animalistes

L’Ajuntament de Tarragona acondicionarà 16 colònies de gats del municipi en el marc d’una prova pilot. L’eina, inclosa en el projecte de regulació de les colònies de gats ferals, preveu la senyalització de les colònies; la instal·lació d’elements adients per l’alimentació i refugi dels animals; i l’esterilització dels seus membres conjuntament amb un control veterinari. Aquest darrer punt inclou el marcatge auricular per identificar els gats ja controlats i la desparasitació externa i interna.L’elecció de les setze primeres colònies de gats que participaran d’aquesta prova pilot s’ha dut a terme seguint tres criteris i s’han prioritzat aquelles que s’ubiquen en espais museïtzats, o al seu entorn, per tal de facilitar la seva autorització definitiva respectant el deure de l’Ajuntament de manteniment i cura dels espais històrics de la ciutat; aquelles que han tingut episodis de queixes veïnals; i aquelles que per la seva població poden posar en risc la convivència de no actuar-se de manera efectiva sobre la seva població.La consellera de Benestar Animal, Carla Aguilar-Cunill ha ressaltat, en aquest sentit, «la voluntat ferma de l’Ajuntament de construir una Tarragona realment amiga dels animals, una ciutat cuidadora amb tots els seus habitants». Segons Aguilar-Cunill, «amb aquest protocol iniciem també un camí molt necessari en el suport a les entitats en la cura de les colònies de gats ferals a la vegada que promovem el respecte pels habitants felins de la ciutat».Aquest protocol per a les colònies de gats ferals neix arran de les diverses reunions mantingudes des del juny de 2019 entre el consistori i les entitats animalistes quan es va crear la conselleria de Benestar Animal. Ja llavors va quedar palesa la necessitat d’avançar en la identificació i registre de totes les colònies de gats ferals de la ciutat, de continuar confiant la seva gestió diària en les entitats dedicades a la cura d’aquests animals i que calia que l’Ajuntament, a més d’autoritzar i controlar les colònies existents i d’autoritzar al seu voluntariat per poder actuar amb la cobertura municipal necessària, dediqués recursos per assumir les despeses de la gestió.Un any després, l’esborrany de projecte es va presentar a les entitats que gestionen colònies, es van incorporar algunes de les aportacions que van fer arribar a través de la Plataforma Felina de Tarragona i es va consensuar la proposta definitiva que ara veu la llum.El pressupost dedicat a aquest projecte és de 20.000 euros, un 25% del qual es dedicarà al condicionament de l’entorn (compra de menjadores i abeuradors, sorrals i elements de refugi) i un 75% a les actuacions veterinàries. El consistori preveia poder executar aquesta prova pilot fins al 31 de desembre de 2020 però com a conseqüència de les limitacions provocades per l’estat d’alarma inicial com també per aquest segon, es començarà durant les pròximes setmanes amb la senyalització de les colònies seleccionades i la compra d’elements de millora de l’entorn. De cara al 2021, s’iniciarà el control veterinari i l’esterilització que durarà un màxim de 12 mesos.