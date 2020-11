L'Administració de Loteries més antiga de Tarragona està en perill de desaparició

El local on està ubicada, a la Rambla Nova, és de l’Ajuntament i la seva adjudicació està pendent

Actualitzada 10/11/2020 a les 08:07

L’Administració número 1 de Loteries de Tarragona, que està ubicada a la Rambla Nova, està en risc de desaparèixer. És així perquè el seu propietari, Pere Sans, ha decidit jubilar-se i, ara mateix, no hi ha cap moviment al respecte de l’adjudicació del local que serveix de punt de venda de loteries de l’Estat.És l’Ajuntament de Tarragona qui ha de portar al Ple l’esmentada adjudicació i, en aquest sentit, Sans lamenta que «de moment, no en sabem res. Per a mi i per a la meva família és una autèntica llàstima que es pugui perdre aquest indret emblemàtic, ja que hi portem més de 70 anys venent-hi loteries». Ell no va ser el primer propietari de l’administració, i recorda que «va començar la meva àvia, després la meva mare i després jo i és per aquest motiu que em sabria molt greu que s’hi deixés de vendre loteria».Pere Sans recorda que «aquesta és l’administració més antiga no tan sols de la ciutat, sinó de tota la província de Tarragona. És la número 1 i, si ningú se la queda, aquest nombre es podrà perdre, igual que ha passat amb la 2, la 3, la 4 i la 7, que també eren molt antigues».El problema no radica en el traspàs de l’administració, ja que Sans comptaria amb persones interessades a quedar-se’l. Ara bé, el local pertany a l’Ajuntament, qui l’ha de treure a concurs. Els tràmits són lents i, de moment, l’actual propietari no té coneixement de quan es posarà en marxa aquest procés.En aquest sentit, el propietari remarca que «hi ha gent interessada, però estem pendents del Ple de l’Ajuntament per a renovar la concessió. El que ens agradaria és que aquesta concessió fos transferible a una altra persona, però no sabem si ho acabaran fent d’aquesta manera». El que no vol Sans és que sigui una persona la que adquireixi el negoci i una altra diferent es quedi amb l’espai, ja que «així, es perdria aquest lloc tan emblemàtic. Demano a l’Ajuntament una mica de sensibilitat, ja que estem parlant d’un dels negocis més antics de la ciutat de Tarragona».Sans, a més, recorda que «la llicència s’ha acabat fa tres anys i ara estem vivint de pròrrogues, fins que es realitzi aquest concurs públic». «Jo em vull jubilar l’any vinent i no vull que es perdi aquesta tradició», sentencia un Pere Sans que lamenta que «un lloguer a la Rambla per a ubicar-hi una administració pot costar 6.000 o 7.000 euros, i aquest està completament equipat, blindat, amb vidres antibala i amb la caixa registradora encastada al terra», amb què no seria necessària cap adequació.