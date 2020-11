Entren a robar novament a Cala Romana, aquest cop a un xalet del carrer Paranys

Els lladres es van emportar diferents objectes com un ordinador portàtil i pertinences personals mentre els propietaris no eren a l’habitatge

10/11/2020

Nou robatori en un habitatge de Cala Romana. Va ser la matinada del diumenge quan uns lladres van entrar a robar en una casa del carrer Paranys del barri de Llevant. Els propietaris, que viuen entre Tarragona i Barcelona, no eren a l’immoble i van ser els veïns del carrer els que val alertar als Mossos d’Esquadra, ja el matí de diumenge, que havien forçat una finestra per entrar-hi.

Segons el propietari, es van emportar diferents objectes, com un ordinador portàtil i uns altaveus, i altres pertinences personals d’ell i la seva dona, i calcula que tot plegat podria tenir un valor d’entre 4.000 i 5.000 euros, a l’espera de la valoració més acurada de l’assegurança. Explica que van ser-hi fins dimecres i van tornar a Barcelona, on van rebre la trucada dels Mossos per avisar-los que havien entrat per la finestra de la cuina.

De fet, fa unes setmanes es va viure al barri de Cala Romana una onada de robatoris d’aquesta mena. Per això, la víctima d’aquest cap de setmana assegura que «sempre penses i tens el neguit que un dia et pugui tocar a tu, es deu tractar d’una banda organitzada que va vigilant els xalets per veure en quin poden entrar».

Arran d’aquesta onada de robatoris, els veïns del barri es van reunir amb els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Tarragona i els agents es van comprometre a augmentar la presència policial i a fer un seguit de xerrades per donar consells als propietaris contra els robatoris. Sobre això, el president de l’associació de veïns, Saul Garreta, lamenta que «no ho han fet pas». Garreta explica que els veïns s’han reunit pel seu compte amb empreses de seguretat privada, ja que contemplen l’opció de contractar-ne alguna. No obstant això, assegura que «no és la nostra feina, si defensem que això és un barri com qualsevol altre hem de demanar més vigilància i suport dels cossos de seguretat».