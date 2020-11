Els premis BASF reconeixen líders en economia circular

Projectes de l'Ajuntament de Madrid, Endesa, Neoliquid, Bümerang, Esade i Ecogestiona han resultat guanyadors en la segona edició

Actualitzada 10/11/2020 a les 21:20

Els II premis BASF han reconegut els nous líders de l’economia circular. Alguns dels premiats han estat, per exemple, en la categoria de Millor Iniciativa Pública, el responsable de Medi Ambient de l’Ajuntament de Madrid, Francisco de Borja Carabante Muntada, pel projecte ReMAD: Una segunda vida para los objetos en la ciudad de Madrid. Endesa, representada pel seu responsable de Generació, Rafael Gonzalez Sanchez, ha rebut el premi en la categoria de Millor Pràctica Circular per a Grans Empreses pel projecte Melilla Second Life. D’altra banda, Javier Martínez Molina, Director del programa de ràdio Ecogestiona, ha eestat l’encarregat de recollir el premi de Millor pràctica Circular a la Divulgació a Ecogestiona: Programa de rádio de economia circular y ODS, un espai on volen donar veu a totes les empreses, emprenedors i institucions que integren la sostenibilitat en els seus models de negoci. Finalment, en la categoria de Pimes, el Reciclado químico de residuos sólidos urbanos para la obtención de productos químicos de base de NEOLIQUID ADVANCED BIOFUELS AND BIOCHEMICALS ha estat la bona pràctica premiada.