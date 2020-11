Els Mossos detenen un home, resident a la Canonja, per assetjar tres dones a Bonavista

No es descarta que es puguin presentar noves denuncies contra el detingut

Actualitzada 10/11/2020 a les 11:01

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Tarragona van detenir aquest dilluns, un home de 30 anys, de nacionalitat marroquina i veí de la Canonja, com a presumpte autor de tres delictes d’assetjament a Bonavista.Els fets que van propiciar la detenció van tenir lloc al barri de Bonavista dissabte passat. Una noia que tornava a casa va notar com un home la seguia dient-li coses que ella no entenia. Llavors, l’home va agafar la noia i va intentar retenir-la però ella es va desfer i va demanar ajuda a una altra dona que hi havia al carrer passejant el seu gos.L’endemà, una altra dona es va presentar a dependències policials per denunciar l’assetjament que havia patit també a Bonavista per part d’un home, el qual coincidia plenament amb el presumpte autor del primer assetjament. En aquest cas, els fets havien tingut lloc el passat 31 d’octubre.Amb aquesta informació i, un cop identificat l’home, els agents el van detenir ahir a la Canonja, com a presumpte autor de dos delictes d’assetjament.Hores més tard de la detenció, una tercera dona va presentar denúncia per uns fets similars i els mossos van comprovar que el presumpte autor coincidia amb l’home que ja es trobava detingut a dependències policials.El detingut passarà en les properes hores a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.Els mossos no descarten que pugui haver alguna altra denuncia similar arran de la publicació de la detenció del presumpte autor.