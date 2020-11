El PSC proposa un Pla de Barris com el de «la Generalitat socialista»

La conversió de l’Horta Gran en un parc ecològic és una de les iniciatives aportades per Ramos

El PSC està elaborant el programa electoral que defensarà en les pròximes eleccions per a escollir la distribució del nou Parlament de Catalunya. A la Rambla de Ponent, «un lloc emblemàtic que es va fer gràcies al Pla de Barris», és un exemple de les propostes que van permetre transformar aquesta zona de la ciutat, va dir Rosa Maria Ibarra, diputada socialista del Parlament per la circumscripció de Tarragona, qui ha comentat que «hem perdut deu anys» per la inacció del «Govern independentista» en aquesta matèria. «La nova llei que proposem suposaria la inversió de 250 milions d’euros el primer any, destinats a la transformació de 50.000 habitatges de Catalunya per fer-los més sostenibles i posar-los al dia», va dir Ibarra. La diputada socialista va apuntar que «iniciatives per millorar l’arquitectura d’edificis faciliten donar un tomb als barris», una política «abandonada pels governs independentistes els últims deu anys». «El PSC gestionarà programes com aquest si governa», ha remarcat Ibarra.

La regidora del PSC a l’Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha recordat, per la seva banda, que entre els anys 2004 i 2010, quan es va aplicar el Pla de Barris, «es van invertir a Catalunya 11.300 milions d’euros, entre els aportats pels ajuntaments i la Generalitat, que van suposar una eina per a transformar els barris». «Era la generalitat de Maragall i de Montilla», ha afegit.

Ramos ha recordat que la Rambla de Ponent va ser una de les dues actuacions de les quals es va beneficiar Tarragona per l’aplicació del Pla de Barris. En la proposta que defensarà durant la campanya electoral, el PSC advocarà per convertir l’Horta Gran «en un parc ecològic», ha anunciat Ramos, qui ha dit que «ampliar les voreres dels barris marítims és important, però amb el Pla de Barris es va arranjar la plaça dels Infants i es va substituir part de la xarxa del clavegueram».

Per altra banda, Rosa Maria Ibarra ha declarat que està a disposició del seu partit per tornar a encapçalar la llista electoral del 14 de febrer del PSC a la demarcació de Tarragona. «Encara no estem definint la candidatura, ja que ens trobem en la fase de fer el nostre projecte, però estaria encantada de poder tornar a representar al PSC al Parlament», ha subratllat la diputada d’aquesta formació.