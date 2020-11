El govern de Tarragona, abocat a buscar nous aliats per al pressupost

La CUP es nega a negociar els comptes de 2020, ja que ERC i ECP no han complert cap dels acords als quals van condicionar el seu suport als d’aquest any, segons asseguren

Actualitzada 09/11/2020 a les 21:17

El govern municipal de Tarragona, format per Esquerra Republicana i En Comú Podem, ho té complicat a l’hora d’aprovar uns nous pressupostos pel 2021. La CUP es nega a donar el seu suport i Junts és, ara per ara, l’únic aliat pràcticament segur. Cs i PP tampoc seuran a negociar i, d’aquesta manera, l’alcalde Pau Ricomà necessitarà l’ajuda del PSC o haurà de prorrogar els comptes d’enguany.De fet encara no hi ha cap proposta sobre la taula i no han començat les negociacions amb els diferents grups municipals. El principal problema que se li presenta a l’executiu local és que la CUP, que juntament amb els vots favorables de Junts per Tarragona, va permetre l’aprovació dels d’enguany, es planta i no negociarà, i molt menys donarà suport, a uns nous comptes, ja que la coalició d’esquerres encara no ha complert els acords pels quals les cupaires van permetre l’aprovació dels d’aquest 2020.«Entenem que seria d’una actitud molt cínica que ens cridessin a negociar uns nous pressupostos quan no han complert els compromisos adoptats l’any passat i ja no tenen ni temps per fer-ho», lamentava la portaveu de la CUP, Laia Estrada, que afegia que «potser per això el més segur és que els acabin prorrogant». «No han sabut cuidar l’aliança d’investidura i d’aprovació dels pressupostos», criticava finalment Estrada. Per altra banda, l’executiu pot comptar amb el suport de Junts, amb el qual no en tindrà prou, sempre que presenti uns pressupostos que pensin en els sectors més afectats. Finalment, només queda l’opció dels socialistes, els quals lamenten que encara no hi hagi una proposta sobre la taula i que no s’hagi obert la ronda de negociacions, i asseguren que la seva sensació és que la voluntat del govern és, precisament, prorrogar els comptes.Ciutadans i el Partit Popular ja van advertir que, si no es rebaixava la pressió fiscal als tarragonins, tampoc seurien a parlar de nous pressupostos, i no ho faran perquè el consistori té previst congelar els impostos. «És sorprenent que estiguem a mitjans de novembre i encara no hi hagi res sobre la taula. De totes maneres la nostra premissa era que es rebaixessin els impostos», assenyalava el portaveu popular, José Luis Martín. En aquesta mateixa línia, el líder taronja al consistori, Rubén Viñuales, criticava que «no sabem res dels pressupostos, ni tan sols una mínima intenció de negociar». Viñuales sostenia que «és el pitjor govern en el pitjor moment. Primer de tot perquè no tenen proposta, no saben què fer ni quines són les prioritats per la ciutat», lamentava el portaveu de Ciutadans, que afegia que «no tenen ni el suport dels que el van fer alcalde».Per això, Viñuales creu també que la intenció del govern és la de prorrogar els pressupostos i anar fent modificatius de crèdit durant el 2021 per fer front a les necessitats derivades de la covid-19. I és que tota l’oposició coincideix en el fet que és el pitjor any per repetir uns pressupostos creats abans de la pandèmia, ja que aquesta ha canviat totalment les prioritats de la ciutat. «Nosaltres no acceptarem ni xantatges ni xecs en blanc, volem negociar, tenen minoria absoluta, per tant, que es noti que necessiten parlar amb la resta de grups, que facin valer allò de la mà estesa. Si no volen negociar res, ja saben les conseqüències, tres anys amb pressupostos prorrogats», finalitzava Viñuales.Amb les tres negatives de CUP, Ciutadans i PP, la coalició d’esquerres a l’Ajuntament de Tarragona només té dues opcions: buscar aliances amb el Partit Socialista o prorrogar els pressupostos. La portaveu del grup municipal del PSC, Sandra Ramos, lamentava també que «no existeixen les negociacions perquè no hi ha cap proposta de pressupostos sobre la taula i tampoc els veig massa amoïnats, no fan cap esforç amb cap grup per aconseguir els vots de ningú». De totes maneres, la portaveu socialista no tanca la porta a negociar i donar suport a uns possibles comptes, tot i que posa èmfasi que aquests «no existeixen. Tenim molt poca confiança en l’equip de govern i ens agradaria, abans de dir si sí o si no, a què hem de donar suport. Necessitem saber quina idea de ciutat tenen, però la sensació és que volen prorrogar-los i no enfrontar-se a una votació. Això no és governar, això és subsistir».Finalment, Dídac Nadal, portaveu de Junts per Tarragona, va defensar que «és complicat pel govern municipal fer una proposta sense conèixer l’aportació de l’Estat» i va defensar que, «si els comptes que presenta el govern van en la línia d’ajudar als sectors més perjudicats per la pandèmia, Junts donarà el seu suport per aprovar-los, només faltaria». En aquest sentit, Nadal va defensar la importància d’uns nous pressupostos enfocats a les noves necessitats de la pandèmia i, «en aquest context, no pots dir que t’apartes de donar suport a uns comptes nous perquè no s’han complert els acords de l’anterior», fent referència a la posició de la CUP.