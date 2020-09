Un miler de persones es concentren en la manifestació estàtica per la Diada a Tarragona

Un miler de persones s’han concentrat aquest divendres a la tarda a la Rambla Nova de Tarragona, de forma estàtica i ordenada en fileres, en una diada atípica per la crisi sanitària.El mig miler d’inscrits inicialment s’han acabat doblant i mil persones han omplert mitja rambla, en el tram més pròxim a la plaça Imperial Tàrraco, que també s'ha hagut de tallar al trànsit.S’han delimitat els accessos a la concentració on s’ha pres la temperatura a tots els assistents, un control que ha suposat la implicació d’un centenar de voluntaris.«Ha estat la diada més difícil de la història pel fet que ens ha afectat a tots la pandèmia i hem hagut d’adaptar-nos, mirant-ho tot fil per randa», afirma el coordinador de l’ANC a Tarragona, Òscar Hijosa.