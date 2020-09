Ricomà reivindica «un país per a tots» durant l'ofrena floral

L'alcalde de Tarragona recorda «els presos i els exiliats» durant la Diada

Pau Ricomà, alcalde de Tarragona, ha participat aquest matí en la tradicional ofrena floral al monument a Rafael Casanova amb motiu de la Diada.L’alcalde ha obert l’acte amb un discurs on ha destacat que la celebració d’aquest 11 de setembre es feia en «circumstàncies excepcionals» com tants altres de la història recent de Catalunya. També ha volgut recordar que és el tercer any que es celebra la diada amb «presos i exiliats polítics a qui se’ls neguen els beneficis penitenciaris». És en aquest context que l’alcalde Pau Ricomà ha fet una crida a «la canalització política de les diferències» per aconseguir una «ciutat i un país millors, que tothom pugui sentir com a propis».Un cop acabat el discurs, l’alcalde ha fet l’ofrena floral acompanyat dels portaveus de la corporació municipal i la Banda Municipal de Tarragona ha tocat el Cant dels Segadors. Posteriorment, entitats econòmiques i sindicals, partits polítics, entitats culturals i finalment entitats esportives han anat fet l’ofrena de manera esglaonada per evitar aglomeracions.