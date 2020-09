Una investigació vincula la flora intestinal amb l'obesitat i la diabetis

La dut a terme el Consorci Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa (CIBERDEM)

10/09/2020 a les 21:55

Una investigació del Consorci Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa (CIBERDEM) vincula la flora intestinal amb l'obesitat i la diabetis, segons informa la Fundació Institut de Recerca Sanitària Pere Virgili (IISPV) de Tarragona.La investigació, publicada a Diabetis Care, se centra en el metabòlit anomenat succinat, produït per alguns bacteris de la flora intestinal que depèn del pas de glucosa per l'intestí i no d'altres nutrients com els greixos.La resposta nutricional del succinat no es detecta en pacients amb obesitat i diabetis, cosa que podria explicar les alteracions del metabolisme pròpies de l'obesitat en facilitar la inflamació crònica.La investigació demostra que la ingesta és capaç de regular els nivells de succinat i augmentar-lo a nivell circulant, alterats en els pacients amb obesitat i diabetis 2.A més, demostra que la cirurgia bariàtrica -tractament quirúrgic que afavoreix la pèrdua de pes i la remissió de la diabetis- normalitza els nivells de succinat.L'investigador cap, Joan Vendrell, assenyala que ara cal investigar si la recuperació de l'succinat depèn «de la pèrdua de pes o, per contra, podria detectar-se en etapes més primerenques».Una altra signant de l'estudi, Sonia Fernández-Veledo, creu que «podríem estar davant d'un nou mecanisme fisiològic de control de l'homeòstasi energètica i possiblement del control glucèmic».