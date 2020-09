Tarragona multiplicarà els radars mòbils per per fer complir els 30km/h

A partir d’aquest dilluns entra en vigor la limitació a la major part de la ciutat i la Guàrdia Urbana imposarà sancions per excedir la velocitat des del primer dia

Actualitzada 09/09/2020 a les 21:14

La Guàrdia Urbana de Tarragona augmentarà els controls de velocitat amb radars mòbils a la ciutat a partir de dilluns, ja que serà llavors quan entri en vigor el nou límit de circulació a 30 km/h. Aquesta mesura és la principal de les modificacions de l’Ordenança de Convivència i Ús dels Espais Públics, que obligarà també que als patinets i a les bicicletes a circular per la calçada, de manera que les voreres quedaran alliberades només pels vianants. De fet, la reducció de la velocitat màxima s’aplica per una major seguretat dels usuaris dels vehicles de mobilitat personal.

El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Tarragona, Xavi Puig, va assegurar ahir a aquesta redacció que la Guàrdia Urbana sancionarà des del primer moment a aquells vehicles que no compleixin amb la nova llei de circulació i que, a més, durà a terme «una funció pedagògica important».

En aquesta línia, Puig va presentar ahir en roda de premsa les noves modificacions que entraran en vigor el dia 14. «És un canvi radical en la mobilitat i en el mateix concepte de ciutat amb protagonisme per a les persones, i un dels canvis de major envergadura en les darreres dècades a Tarragona», va assenyalar l’edil d’ERC, que va apuntar també que la reducció del límit de velocitat pretén disminuir el nombre d’atropellaments mortals. Sobre això, Puig va lamentar que a Tarragona n’hi ha hagut sis des del 2013 i va destacar que a Pontevedra, la ciutat que han pres com a exemple per aquest canvi cap a un model més «segur i sostenible», «no n’hi ha hagut cap des del 2011», mostrant l’efectivitat de la mesura.

Tot i que a la majoria de carrers de la ciutat el límit estarà als 30 km/h, en alguns la velocitat màxima es veurà reduïda als 10 o 20 km/h. D’altra banda, l’avinguda Països Catalans o el tram central de l’avinguda Roma mantindran els 50 km/h, i la Via Augusta continuarà amb una limitació a 40 km/h. «El lema és córrer una mica menys per viure tots plegats millor i compartir espai públic», va resumir Puig, qui va destacar també que els vehicles de mobilitat personal redueixen el risc de contagi de covid-19.

Patinets de lloguer, a l’octubre

Puig va anunciar també que finalment, els patinets de lloguer compartit arribaran a Tarragona a mitjans d’octubre. Com ja va avançar Diari Més, Buny, Reby i Bird són les empreses definitives que operaran a la ciutat i les quals podran fer-ho amb 500 patinets cadascuna.

Segons Puig, les companyies han calculat que necessiten prop d’un més per adquirir i col·locar els aparcaments en diferents punts, els quals també podran utilitzar les bicis i patinets particulars.