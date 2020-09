Renfe restablirà les freqüències d'Avant entre Lleida, Tarragona i Barcelona

«Els abonaments no surten rentables»

Renfe destaca que amb la recuperació dels dos serveis els viatgers de la relació Lleida-Barcelona disposen de pràcticament 30 serveis diaris d'alta velocitat. Segons la companyia, la recuperació dels serveis es realitza de forma progressiva en funció de la demanda que s'està registrant.Des que es van retallar les freqüències durant el confinament per la covid-19, usuaris lleidatans i tarragonins d'aquests trens que cada dia els fan servir per anar a treballar a Barcelona s'havien queixat en reiterades ocasions. Tot i no estar constituïts oficialment en cap plataforma, asseguren que són uns 200 en un grup de watsapp on comparteixen queixes i inquietuds. La Conxita Font viu a Lleida i fa 13 anys que va cada dia a treballar a Barcelona amb l'Avant de les set del matí. Quan hi va haver el confinament va començar a fer teletreball però ara estava preocupada per quan arribaria el dia que li demanarien tornar al lloc presencial, ja que no es veia amb cor d'anar cada dia a Barcelona amb cotxe i si no agafava el tren de primera hora no arribaria a temps a la feina.El mateix cas és el de la Sònia Oriola, que tot i viure a Torregrossa (Pla d'Urgell), aposta per anar amb l'Avant a Barcelona perquè d'aquesta manera no li cal conduir tanta estona per arribar a la feina. Ara està combinant el teletreball amb la feina presencial durant 3 dies a la setmana a la ciutat. Com que les freqüències actuals no li combinaven amb els horaris de la feina, havia optat per anar a Barcelona amb cotxe i també estava preocupada per quan arribarà l'hivern ja que el «cansament del dia a dia és important».Malgrat la recuperació de les freqüències d'abans del confinament, els usuaris diaris d'Avant continuen reivindicant que els abonaments no són rentables. Conxita Font lamenta que «Renfe no fa cas» dels clients perquè fa anys que es queixen que el sistema que planteja la companyia d'abonaments de 10 viatges a gastar en 8 dies consecutius és molt complicat de fer-lo servir en la seva totalitat de manera que el client «sempre hi surt a perdre».La Sònia Oriola afegeix que si es continua implantant un sistema laboral que combina el teletreball amb la feina presencial, els abonaments hauran de ser replantejats per la companyia perquè sinó «no serà viable anar amb tren a Barcelona».