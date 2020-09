Milloraran les escales mecàniques del Palau de Congressos per reduir les avaries

L'Ajuntament de Tarragona està treballant en un sistema que eviti els problemes de parada continuada

Actualitzada 10/09/2020 a les 15:31

L’Ajuntament de Tarragona millorarà els sistemes de telecomandament i comunicació de les escales mecàniques instal·lades al Palau de Congressos. La intervenció permetrà reduir al màxim el temps de resposta davant de possibles averies o accions incíviques que motiven aturades no derivades de problemes mecànics.«Ens preocupava molt el número d’incidències que es produïen en el normal funcionament de les escales que suposava un greu problema de mobilitat per als veïns. És per això que vam sol·licitar als nostres serveis d’enginyeria que conjuntament amb l’empresa que les gestiona, analitzessin les causes i proposessin una solució definitiva», ha explicat el conseller de Territori, Sostenibilitat i Mobilitat, Xavier Puig.El procés de modernització s'ha vist endarrerit per les conseqüències derivades de la pandèmia que han suposat una alteració de les previsions de subministrament d’algun dels materials i equips a instal·lar. El nou sistema es posarà en marxa properament.«Estem treballant en un sistema que eviti els problemes de parada continuada. Aquestes escales ajuden a una millor mobilitat de la ciutat i no ens podem permetre que estiguin tot sovint parades. Estem treballant en la solució per aconseguir resoldre aquest problema definitivament», ha remarcat Puig.