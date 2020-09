La soprano tarragonina Mireia Tarragó debutarà al Palau de la Música dins del cicle Primer Palau

El Primer Palau és una iniciativa que ofereix als joves músics l'oportunitat de demostrar el seu talent

Sis joves intèrprets de música clàssica debutaran el proper 16 de setembre en la 25 edició del cicle El Primer Palau, que impulsa la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana.El Primer Palau és una iniciativa que ofereix als joves músics l'oportunitat de demostrar el seu talent, a més de ser un aparador de l'excel·lència musical de les noves generacions.Segons ha informat aquest dijous la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana, enguany debutaran al Palau el violinista barceloní Miquel Muñiz, el pianista valencià Jorge Tabares, la violoncel·lista catalana Mariona Camats, la soprano de Tarragona Mireia Tarragó, la flautista de Zamora Gala Kossakowski i la violista madrilenya Cristina Cordero.Aquesta edició és la primera oberta a músics de la Unió Europea, però a causa de les restriccions de mobilitat motivades per la Covid, el clarinetista portuguès Sérgio Pires i l'Orion Trio hongarès no podran actuar al Palau, tot i haver estat seleccionats.Com és habitual, el cicle s'articula en quatre concerts i un espectacle de cloenda en què es repartiran els premis als guanyadors.En aquest espectacle de cloenda actuarà el guitarrista canari Luis Alejandro García Pérez, guanyador del Primer Palau 2019, al costat de l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Xavier Puig, que interpretarà un programa que inclourà la 'Suite Platero i jo', d'Eduardo Sainz de la Maza, i el 'Concert d'Aranjuez', de Joaquín Rodrigo.Per celebrar el 25 aniversari d'El Primer Palau, el 17 de maig se celebrarà al Petit Palau un concert commemoratiu amb alguns dels intèrprets que hi han participat al llarg de la història del cicle.