La qualitat de l'aire de Tarragona és «raonablement bona», segons un nou índex

Actualitzada 10/09/2020 a les 13:06

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica aquest dijous el nou Índex Nacional de Qualitat de l'Aire, una eina dissenyada per conèixer l'estat de l'aire en temps real i de manera senzilla. Segons aquest nou mesurament, la qualitat de l'aire de Tarragona és «raonablement bona».El nou índex recull informació de 506 estacions de la Xarxa Nacional de Vigilància, comunicats cada hora i complementats, en cas necessari, per dades modelitzats sobre la qualitat de l'aire procedents del Servei de Vigilància Atmosfèrica del Sistema Copernicus (CAMS, per les seves sigles en anglès) de la Unió Europea (UE), segons s'indica al BOE.La nova eina permet distingir els sis nivells de qualitat de l'aire mitjançant un codi de colors: bona, raonablement bona, regular, desfavorable, molt desfavorable i extremadament desfavorable, així com l'evolució de l'estat de l'aire en els últims mesos.Estableix així mateix els índexs de contaminants per fixar els nivells de qualitat de l'aire, que estan determinats per les partícules en suspensió amb un diàmetre menor a 10 micròmetres (PM10); les que tenen un diàmetre inferior a 2,5 micròmetres (PM2,5); l'ozó troposfèric (O3); diòxid de nitrogen (NO2) i diòxid de sofre (SO3).Proporciona també recomanacions sanitàries per a la població en general i per la població sensible, en línia amb les que estableix l'índex de qualitat de l'aire europeu, amb l'objectiu de pal·liar un problema que provoca a Espanya 8.000 morts prematures a l'any.El nou sistema, que està disponible en la pàgina web www.ica.miteco.es , es va presentar dilluns passat, coincidint amb la celebració del Dia Internacional de l'Aire Net per un Cel Blau.