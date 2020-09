La policia fa més de 600 actuacions a la Part Alta de Tarragona des del febrer

MÉS INFORMACIÓ Desallotgen tres pisos ocupats al carrer Ferrers de Tarragona

Castaño ha destacat el «problema de convivència» que generaven els ocupes de l'immoble, que havien fet diverses accions delictives. S'han fet fora tres persones que, segons el conseller, no es trobaven en situació de vulnerabilitat. En els últims dies altres persones havien marxat de forma voluntària i aquestes sí que han estat en contacte amb entitats socials, ha especificat el conseller. «No es tracta de desallotjar ocupes, sinó de garantir la seguretat», ha remarcat. I ha afegit: «hem d'entendre que el problema de les ocupacions és global, no s'acaba només amb la seguretat. Cal fer polítiques d'habitatge i acompanyament per establir un projecte de vida que els doni oportunitats, i amb això també s'hi treballa».A banda, ha afirmat que en els darrers mesos s'han reunit diverses vegades amb els veïns, amb els quals ha dit que hi ha «complicitat». En aquest sentit, ha valorat que les accions policials garanteixen un control sobre els edificis i els actes delictius. Amb tot, ha destacat que no volen que la problemàtica es traslladi a altres llocs de la ciutat i ha apuntat que el consistori col·labora amb entitats socials per donar una solució habitacional a aquestes persones.Amb tot, aquest dimarts la Guàrdia Urbana ja va desallotjar una casa que havia estat ocupada la plaça d'en Ripoll –també a la Part Alta-, en aquest cas de titularitat municipal. Castaño però, no ha concretat quants habitatges ocupats tenen detectats al barri ni quants d'aquests casos s'han traslladat als jutjats.