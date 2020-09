L'Ajuntament reforça la neteja a les escoles i la desinfecció dels accessos als centres educatius

S’ha preparat un dispositiu de reforç de la seguretat viària per evitar aglomeracions a l’entrada de les escoles

Actualitzada 10/09/2020 a les 14:58

El dilluns 14 comença un curs escolar especialment marcat per la presència del coronavirus. Per fer front a la situació, des de l’Ajuntament de Tarragona s’han preparat un seguit d’accions per contribuir a la seguretat i al bon funcionament de les classes. Es tracta d’un paquet d’accions que inclou el reforç del servei de neteja a les escoles, la desinfecció dels accessos als centres educatius, un increment de la presència de dispositius policials per agilitzar les entrades esglaonades, així com la posada en disposició d’equipaments municipals a les escoles i instituts. Aquest curs, a més, els alumnes més vulnerables també podran fer ús dels equipaments informàtics que es van adquirir durant el confinament per fer front a la bretxa digital, en cas d’haver de seguir les classes de manera telemàtica.La neteja de les instal·lacions de les escoles d’infantil i primària, les llars d’infants municipals, l’escola municipal de música i l’escola d’adults Tarraco es reforçarà aquest curs. Des de la conselleria d’Educació, a través de l’IMET s’ha preparat un protocol per garantir i mantenir la neteja i la desinfecció dels equipaments educatius. Aquest reforç es tradueix en més hores de neteja diàries – entre 1 hora 30 minuts i 3 hores- segons la mida de l’equipament. En concret, a la neteja de les tardes s’afegeix una altra als matins, posant l'accent en els espais comuns, com els lavabos. També s’instal·laran papereres de pedals per poder deixar els residus sense tocar. Finalment, s’han fet un seguit d’actuacions destinades a garantir una correcta ventilació. També es reforçarà la neteja dels accessos a tots els centres educatius.Per tal d’evitar aglomeracions i contribuir a l’entrada esglaonada dels alumnes també s’ha preparat un dispositiu de reforç de la seguretat viària. Aquest dispositiu s’estendrà a la totalitat de centres educatius de la ciutat i s’organitzarà conjuntament a través de la divisió de trànsit de la Guàrdia Urbana de Tarragona i la conselleria de Territori i Sostenibilitat.Pel que fa a la cessió d’espais per tal de traslladar-hi l’activitat docent de centres educatius, L’IMET ha ofert diferents espais municipals i han donat resposta a les demandes que s’han fet des dels centres de la ciutat. A més es manté una línia oberta amb les direccions per tal de treballar en buscar solucions a les noves necessitats que puguin sorgir durant el curs.També cal recordar que aquest curs escolar, els centres educatius disposaran dels dispositius i kits de connectivitat que es van adquirir durant el confinament. Es tracta d’una aportació de 80.000 € que va fer l’Ajuntament a través de l’IMSST, gràcies a un conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat. Aquest material permetrà combatre la bretxa digital dels alumnes més vulnerables en cas que hagin de seguir el curs de manera telemàtica.